Artiriacum maakt muzikale reis rond de wereld

Omdat de leden van het Artiriacumkoor uit Aartrijke vinden dat ze de voorbije jaren al genoeg thuis moesten zitten, geven ze op zondag 30 april een concert over reizen.

“We nemen het publiek mee op een muzikale reis naar verschillende steden binnen Europa en ver daarbuiten. We trekken onder meer naar San Francisco, Barcelona, Boedapest, Londen, Memphis, Babylon en Beijing”, opent voorzitter Joris Roose.

Dit totaalspektakel met koor, liveband en videoprojectie kreeg de naam Artiriacum goes Citytripping. “We reizen met de trein of met het vliegtuig en onze reisgids brengt de toeschouwers via de presentatie op de hoogte van onze volgende bestemming en wat er in die stad te beleven valt.”

25 topnummers

“Daarna is het aan het publiek om weg te dromen en te genieten van onze muzikale reis rond de wereld. Concreet zullen we uitsluitend nummers zingen waarin een bepaalde stad voorkomt. Er zijn er veel meer dan je zou denken. We selecteerden een 25-tal topnummers van de jaren 60 tot nu”, aldus nog de voorzitter.

Het concert vind plaats op zondag 30 april om 19.30 uur in De Groene Meersen in Zedelgem. Na de uitvoering wordt een drankje aangeboden tijdens de receptie die plaatsvindt in de concertbar. Tickets kosten 15 euro en zijn enkel te verkrijgen in voorverkoop via kaarten@artiriacum.be of 0475 60 71 63.

(BC)

Info: www.artiriacum.be