Art-illustria serveert cabaret in Staden

Art-illustria organiseert in samenwerking met Art Studio Brikat in het kader van zijn Kunstkamerconcerten een optreden van The Silky Way.

“The Silky Way staat synoniem voor Silke De Smedt”, weet voorzitter Kathy Vandamme van Art-illustria. Bij ons brengt ze haar voorstelling Met Andere Woorden. “Met Andere Woorden is eigenzinnige cabaret/kleinkunst. Silke gooit tijdens haar optreden verwachtingen vanuit de maatschappij op tafel en schopt er daarna samen met haar publiek gezellig tegenaan.” Het concert vindt plaats op zaterdag 27 januari om 20 uur in Art Studio Brikat in de Houthulststraat 132A. De deuren openen om 19 uur. De toegang is gratis, maar er dient wel vooraf gereserveerd te worden via info@illustria.be of 051 70 09 82.

(BCH)