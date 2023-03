Arsenal sluit deze zomer de openingsavond van het Cactusfestival in Brugge af

De Belgische groep Arsenal sluit de openingsavond van het driedaags Cactusfestival in het Brugse Minnewater op vrijdag 7 juli af. Dat bevestigt organisator Cactus Muziekcentrum.

Op 7, 8 en 9 juli viert Cactusfestival z’n veertigste editie in hartje Brugge. Op vrijdag wordt het jubileumweekend op gepaste wijze ingezet, met vijf acts waarbij stilstaan geen optie is. Headliner die avond is Belpop-sterkhouder Arsenal, die het festival al meerdere keren op z’n grondvesten deed daveren en op algemeen verzoek opnieuw afzakt naar het Minnewaterpark. Daarmee is de line-up voor vrijdag 7 juli, met daarnaast Aili, Goldband, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul en Goose, compleet.

Dance

Sinds hun ontstaan in 1999 is Arsenal hofleverancier van zomerse dance die klanken van over de hele wereld in de blender mikt tot een aanstekelijke cocktail van global, electronica en pop. Geroemd om hun kunde om op elk album subtiel te vervellen zonder hun eigen sound te verliezen, bouwde het producersduo Hendrik Willemyns en John Roan hun groep uit tot één van de grootste en spannendste Belgische bands.

Met hits als ‘Melvin’, ‘Lotuk’, ‘Estupendo’ en ‘Mr. Doorman’ verkoopt Arsenal steevast elke zaal uit waar ze een voet binnenzetten en bouwden ze een reputatie op die hen tot één van Vlaanderens meest populaire liveacts maakten. Op de feestavond van de 40ste editie van Cactusfestival kon deze niet ontbreken. Daarom, als kers op de taart en back by popular demand: Arsenal op Cactusfestival op vrijdag 7 juli.

