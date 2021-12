Arno treedt in januari voor het eerst weer op

Arno gaf vanochtend voor het eerst sinds lang weer een teken van leven. De Oostendse muzikant, die herstelt van pancreaskanker, gaat weer optreden en speelt op 12 januari een Radio 1 Sessie.

Arno kreeg eind 2019 te horen dat hij aan pancreaskanker leed en werd begin 2020 geopereerd. Hij herstelde aanvankelijk goed, maar werd in april 2021 weer in het ziekenhuis opgenomen met complicaties als gevolg van zijn behandeling. Hij herstelde weer vrij snel, maar laste op advies van zijn dokters toch een rustpauze in. Daar komt nu stilaan een einde aan.

Muziek is therapie

“Alles is ok”, zei Arno vanochtend in De ochtend op Radio 1. “Ik ben al aan het repeteren. Als ik muziek speel, voel ik me goed, dat is mijn therapie.” De Radio 1 Sessie op 12 januari wordt het eerste concert dat de 72-jarige artiest weer speelt. Op het programma staan pianoversies van zijn songs die op zijn nieuwste album Vivre staan, maar ook Arno-klassiekers met een full band.

Arno kijkt er alleszins al naar uit. “Ik heb gisteren nog gespeeld in de studio en alles is ok”, zegt hij. “Een publiek met mondmaskers ben ik nog niet gewend. Maar als ik muziek speel, voel ik vooral de mensen, dat is voor mij belangrijker dan de mensen te zien.”

