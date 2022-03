Arno krijgt ereteken van Officier in de Kroonorde voor zijn carrière

Vrijdag kreeg het Oostendse muziekicoon Arno Hintjens (72) het ereteken van Officier in de Kroonorde als eerbetoon voor zijn lange carrière. Dit kwam op vraag van koning Filip, nadat de zanger vorige maand nog op audiëntie mocht in het paleis. Er zou ook nog een concert komen in de AB, maar dat moest hij annuleren vanwege zijn gezondheid.

“Vandaag ontving Arno het ereteken van Officier in de Kroonorde op vraag van zijne majesteit Koning Filip uit de handen van Sven Gatz, die Pascal Smet verving”, lees je op het Facebookaccount van Arno. “Een mooie erkenning voor één van onze grootste Belgische artiesten.”