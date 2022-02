Arno geeft emotioneel concert in uitverkocht Kursaal: “Het was bère!”

Arno gaf zaterdag tussen zijn Oostendenaars een ongelofelijk optreden. Het was het eerste van twee concerten in het Kursaal van Oostende. De bekende artiest is ziek, maar wilde graag nog optreden. Het liet al enkele keren weten dat hij “binnenkort zijn moeder zal bezoeken in de hemel”. Het was voor veel mensen in de zaal dan ook een emotioneel optreden, maar Arno toonde tijdens een van zijn laatste optredens volop zijn levenslust.

Met het woord ‘vivre’ en de levenslust waarmee Arno hier stond, voelde deze avond niet aan als een afscheid, maar toch besefte iedereen dat dit wel eens de laatste keer zou kunnen zijn dat ze de artiest aan het werk zien. Arno doet echter niet mee met melige afscheidsrituelen en toont dat hij tot het laatste moment wil leven voor zijn muziek. Hij begint zijn set dan ook in zijn typisch sappig Oostends, want hier begrijpen ze hem.

Hij begint meteen aan zijn bijzonder intieme set. Hij zingt dan wel “Je veux vivre dans un monde avec un overdose de rock ‘n roll” en toch is dit Arno in de meest pure vorm. Gestript van alle rock ‘n roll, van alle show, zittend op een stoel met enkel een piano en een gitaar om hem te begeleiden. Hij ziet er duidelijk afgepeigerd uit, maar hij toont zich nog altijd een groots artiest. Hij speelt aan een fors tempo door, maar kan het publiek nog altijd inpakken met zijn typische humor.

Emotioneel moment

Het is voor veel trouwe fans in de zaal een emotioneel moment om hem zo te zien. Ze beseffen dat het waarschijnlijk de laatste keer is dat ze hem live aan het werk zullen zien. “Het was een prachtig concert. Het is echt fantastisch dat hij dit nog doet onder de omstandigheden. Het is vreemd om hem te zien zitten. Het was voor ons als publiek aangrijpend, maar je ziet dat het voor hem oppeppend is. Ik had nooit gedacht dat we hem nog eens zouden kunnen zien optreden toen bekend werd dat hij zo ziek was, het was dus extra hard genieten”, vertelt Oostendenaar Didier Brissinck.

Klassiekers

In het midden van de set gaan de gordijnen de lucht in en toont Arno dat hij het nog kan om de zaal in vuur en vlam te zetten. Met enkele stevige nummers gaat hij verder om uiteindelijk recht te staan om enkele Arno klassiekers te brengen zoals Oh La La La. Samen met hem springt ook het publiek recht en zingt uit volle borst mee. Een echt kippenvelmoment. Arno keert nog terug voor een bisnummer en krijgt opnieuw een oorverdovend applaus van de zaal.

Linda Boulanger (59) is één van de mensen die volle teugen geniet. “Ik volg Arno al van toen hij met Tjens Couter optrad. Het was echt een ‘bère’ concert. Het was goed, zoals altijd. Het is zo’n drie jaar geleden dat ik hem nog live aan het werk zag. Het eerste deel was echt wel pakkend en emotioneel. Iedereen weet dat het een soort afscheid is. Aan de andere kant, wat er ook gebeurt, zijn muziek zal blijven. Het is een sterke meneer. Het is onze Oostendenaar.”

Nog altijd top

Marleen Delsipee (62) en Martine Pieters (65) uit Brugge zijn al van bij de start van zijn carrière fan van Arno. “Hij kan het nog altijd. Zijn zang en zijn muziek is nog altijd top. Dat zit gewoon in hem. Je ziet dat hij soms moeite heeft. Het is spijtig om te horen. Hij zegt zelf dat hij zijn moeder gaat bezoeken, maar hij gaat eerst nog optreden. Als fan geniet je dan ook extra. Zo’n concert met piano en zang zijn we niet gewoon van hem, maar het is de max dat hij het nog kan. Verdomme, hij doet het wel, hé.”

Vrijdag 25 februari staat Arno opnieuw op de planken in het Kursaal maar het concert is uitverkocht.