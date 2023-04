Arno één jaar na afscheid niet vergeten: droom voor Arnohuis blijft overeind

Zondag is het exact een jaar geleden dat we afscheid moesten nemen van Arno Hintjens. Het Oostendse muziekicoon wordt nog elke dag gemist, niet in het minst door zijn broer Peter. Hij vertelt dat de plannen voor een Arnohuis in Oostende nog altijd leven.

Het nummer ‘Les yeux de ma mère’ van Arno werd zaterdag opnieuw de nummer 1 in de Radio 1 Classics 1000. De luisteraars kozen het lied tijdens de 14de editie van de lijst als dé ultieme classic. De geliefde Oostendse zanger, die in november vorig jaar nog tot allereerste Ambassadeur Eternel van West-Vlaanderen werd uitgeroepen, wordt nog elke dag hard gemist. Niet in het minst door zijn broer Peter. Die lanceerde vorig jaar het idee om in Oostende een Arnohuis op te richten, een plek die volledig aan de geestelijke vader van Le Plus Beau gewijd is. “Die plannen leven nog altijd”, reageert Peter. “Maar een locatie vinden is niet zo evident. Ze moet voldoende groot zijn, liefst in het centrum van de stad… Het moet een belevingsplek vol memorabilia worden, maar tegelijk ook een podium aan jong muzikaal talent bieden. De oasem van Arno moet er in de gangen hangen.”

Volgende week overleg

Volgende week volgt een nieuw overleg met stadsbestuur en het Toerisme Oostende. “Vorig jaar koesterden we nog de hoop om het Arnohuis in mei 2024 te openen, wanneer mijn broer zijn 75ste verjaardag mag vieren. Dan hopen we sowieso al iets te kunnen tonen, maar we willen ook onze tijd nemen. Het moet meteen goed zijn. Het Maison de Serge Gainsbourg in Parijs nam 30 jaar in beslag, zó lang zal het zeker niet duren. Want dan ben ik er zelf ook niet meer”, glimlacht Peter. (PVH/HH)