Arno brengt postuum nieuwe single uit

Iets meer dan een maand na zijn overlijden komt een nieuwe single van Arno uit. La vérité is het eerste nummer uit een nieuwe plaat, die later uitkomt. Arno maakte het nieuwe album in de laatste maanden van zijn leven. Zoon Felix en broer Peter werkten mee.

Het was bekend dat Arno tot heel kort voor zijn dood werkte aan een allerlaatste album. Het was zijn laatste wens om dat nog af te werken voor hij stierf. Zijn broer Peter en jongste zoon Felix werkten mee aan de cd. Later op het jaar komt het hele album nog uit, maar vandaag werd al een eerste nummer uitgebracht: La vérité. Het is een nostalgisch en melodisch nummer en iets meer up-tempo dan veel andere Arno-nummers. Beluister het hier.

Zoon Felix is producer en heeft een eigen muziekstudio. Hij maakte twee composities die op het nieuwe album zullen staan, waaronder dit eerste nummer. Inhoudelijk gaat het liedje over Arno’s levensvisie. Hier c’était le passé/ aujourd’hui la vérité. Gisteren is het verleden, vandaag is de waarheid, zegt de betreurde artiest er onder meer. Arno zou al jaren geleden begonnen zijn aan de tekst.

Ook Arno’s broer Peter, die nog in Oostende woont, werkte mee aan de nieuwe cd. Hij speelt saxofoon op één van de nummers. De Franse chansonnière Mireille Matthieu zingt op het album een duet met de Oostendse rocker.