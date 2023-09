Arne Cools is naast opvoeder ook muzikale duizendpoot: “Muziek is een uit de hand gelopen hobby”

De kans is groot dat je Arne Cools al hebt ontmoet. Deze opvoeder in de Broederschool is ook een muzikale duizendpoot die met verschillende bands en muziekverenigingen op de voorgrond treedt. Vooral in partyband De Toâpe Geraapte gaat hij helemaal uit de bol.

Arne Cools: “Het was vooral een heel leuke zomer, want ik had een mooie afwisseling van optredens en reizen. Mijn vrouw Johana, die Colombiaanse is, en ik zijn meer dan drie weken op reis geweest naar Colombia. De familie bezoeken uiteraard, maar ook het land ontdekken. Het grote voordeel is natuurlijk dat ik een persoonlijke gids ter plaatse had. En neen, ik heb me daar geen moment onveilig gevoeld. We hebben genoten van een prachtig land met vriendelijke mensen en een zeer afwisselend en mooi landschap.”

Het was afspreken met de collega’s van De Toâpe Geraapte?

“Ja, want normaal nemen we in de vakantieperiode zelf één of maximum twee weekends vakantie, maar nu was ik drie weekends niet van de partij. Ik kwam op donderdag thuis van reis en van vrijdag tot en met dinsdag was het meteen volle bak optreden.”

“Daarnaast geef ik ook nog opleidingen bij Avanco, een event- en teambuildingssite in Aalbeke. Ook daar probeerde ik deze zomer aan te sluiten bij de sportkampen om onze jonge monitoren te begeleiden.”

September kondigt zich op muzikaal vlak niet veel kalmer aan?

“Inderdaad, want er staan deze maand een twintigtal optredens op de kalender met de Toâpe Geraapte en daarnaast komen ook nog een aantal andere optredens.”

Heb je nooit overwogen om de stap te zetten naar een professionele muziekcarrière?

“Dat had ik zeker graag gedaan, maar ik heb geen normaal muzikaal parcours afgelegd. Als kind heb ik slechts twee jaar muziekschool gevolgd. Toen ik 18 was, had ik eigenlijk bitter weinig muzikale opleiding genoten. Veel te weinig om deel te nemen aan het ingangsexamen aan het Conservatorium.”

“Ik ben wel altijd blijven spelen in de fanfare van Passendale en heb daar veel kansen gekregen. Vanaf het ogenblik dat ik mijn rijbewijs heb behaald, heb ik opnieuw muziekschool gevolgd en het hele parcours afgelegd. Ik heb bugel, trompet, cornet én slagwerk geleerd. Ja, ik heb mijn achterstand ingehaald.” (lacht)

“Maar om te antwoorden op je vraag waarom ik geen professioneel muzikant ben: Laat ons zeggen dat muziek een uit de hand gelopen hobby is. We willen ons amuseren en de mensen entertainen, het is niet echt een verdienmodel. Het is fijn te mógen spelen, en niet te móeten spelen”

Daarom sta je in het onderwijs?

“Ik werk al 22 jaar in de Broederschool als opvoeder en heb ook enkele jaren kunnen lesgeven. Ik gaf onder andere podiumkunsten. Dat hield muziek, theater en dans in en ik heb dat erg graag gedaan. De laatste jaren werkte ik deeltijds en stelde ik me ook open om op andere locaties jongeren te begeleiden en te coachen. In het onderwijs zit men wat vast in structuren waar creativiteit niet altijd voldoende ondersteuning krijgt.”

Als muzikant ben je vaak weg op de meest onmogelijke uren. Weegt dat niet op het gezinsleven?

“Ja, dat klopt. Het is inderdaad niet evident en vraagt goede afspraken met je partner. Als muzikant werk je inderdaad op rare uren, tijdens weekends en meestal tot diep in de nacht. Je vermaakt mensen op feestjes maar je mist zelf familiefeestjes. Ik probeer dit te compenseren door in de week iets minder te werken. De maandag is eigenlijk mijn zondag.” (lacht) “Dat is niet altijd makkelijk, maar ik probeer oplossingen te zoeken.”

Wat is je meest memorabele optreden ooit?

“Toen we negen jaar geleden met De Toâpe Geraapte op Dranouter mochten spelen. Dat was niet alleen voor ons een ongelooflijk gevoel, men leerde ons kennen op grote schaal. De likes die we kregen op Facebook waren fenomenaal en de jaren na dat optreden zagen we een mooie groei in ons aantal optredens.”

“Maar voor mij was het vooral speciaal omdat het de tweede keer was dat ik op Dranouter stond. Met de fanfare van Zarren hebben we ooit eens Luc Devos en Gorki begeleid op het hoofdpodium van Dranouter. Die zondagavond heeft heel veel indruk gemaakt op mij en ervoor gezorgd dat ik jaarlijks naar dat festival afzakte. Er dan jaren later mogen spelen met mijn eigen band was een leuke erkenning.”

Je hebt zelfs nog tijd om benefietoptredens te organiseren?

“Twee jaar geleden heb ik een optreden georganiseerd ten voordele van de sociale kruidenier. De jongste muzikant was zes en de oudste 70. Verleden jaar hebben 650 toeschouwers in De Spil genoten van een show ten voordele van VOC Opstap. Dit jaar komt er op zaterdag 3 februari een derde editie van ‘Spilfiguur’ in De Spil. We weten nog niet welk goed doel we zullen steunen. Kandidaturen inzenden en kaartjes voor de show kopen, kan via arne@xboeken.be.”