Arjen beleeft zotste zomer ooit

Voor entertainer Arjen Vanhuyse, in Dadizele en omstreken bekend als ‘Arjoentje’, werd het een onvergetelijke zomer. “Ik heb de zotste zomer ooit beleefd. Ik vind het fantastisch dat ik van mijn hobby mijn job heb kunnen maken.”

Dadizelenaar Arjen Vanhuyse groeide de voorbije jaren uit tot een vaste waarde binnen de lokale entertainmentsector. Met zijn optredens voor jong en oud kleurde hij inmiddels al tal van evenementen. Vorig jaar besliste Arjoentje om als voltijds entertainer aan de slag te gaan, een keuze die hij zich nog geen moment heeft beklaagd. “Ik heb deze zomer als zanger Arjen op leuke affiches gestaan, maar ik blijf toch vooral gekend als Arjoentje. Toch wil ik ook blijven inzetten op zang. Daarom werd ook de website www.zangerarjen.be gelanceerd.”

Ondanks het mindere weer in het midden van de zomer beleefde Arjen een erg geslaagde periode. “Het was mijn zotste zomer ooit. Op sommige dagen had ik zelf drie optredens. De hele zomervakantie was ik volgeboekt. Het was erg leuk, maar ook best wel zwaar. Ik moet nog steeds opletten met mijn gezondheid. Het is goed dat ik het straks even kalmer aan kan doen”, aldus Arjen die al zijn hele leven tegen een immuunziekte vecht.

Artisanale markt

Arjen kan tijdens het toeristisch seizoen in Dadizele ook geboekt worden als Ridder Jan. “Een rol die me op het lijf geschreven is. Ik mag voluit babbelen en me verkleden.” Arjen mocht inmiddels rondleidingen geven aan enkele scholen, maar ook kleinkinderen met hun oma en opa toonden interesse in het verhaal over Ridder Jan en de Middeleeuwen. “Tijdens de artisanale markt op 10 september zal ik ook als Ridder Jan aanwezig zijn. Ridder Jan sluit er zijn toeristisch seizoen af met een leuke verrassingsshow.”

Arjen heeft niet alleen anderen, maar ook zichzelf geïnspireerd met de figuur van Ridder Jan. “Ridders en de Middeleeuwen spreken zowel jongens als meisjes aan. Momenteel zijn we een middeleeuws kostuum aan het maken en een lange, witte baard. Het is de bedoeling om in de toekomst samen met een collega middeleeuws straattheater te brengen.”

Arjen hoopt alvast dat het project tegen volgend jaar op punt staat. “Deze zomer heb ik veel mogen optreden in het pop-up Dadipark. Doordat de pop-up volgend jaar niet doorgaat zijn er toch nog wat gaten in het zomerprogramma 2024. Het straattheater kan die mee helpen opvullen.” (Bert Feys)