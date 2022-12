Argentijnen dansen de tango op Brugs nummer na hun overwinning op het WK voetbal

Dank zij de overwinning van Argentinië op het WK voetbal krijgt het liedje ‘Tango Maxima’ van de Brugse producer Jan Sando een tweede leven. “Mijn eerbetoon aan de Nederlandse koningin met Argentijnse roots wordt dezer dagen in Buenos Aires op de radio gedraaid”, zegt de fiere Bruggeling.

In 2013 bracht de Brugse producer Jan Sando het nummer ‘Tango Maxima’ uit. “Ik liet het componeren door de Zwitser Geny Rohner, met wie ik al vaak samengewerkt heb. De Brugse accordeonist Le Grand Julot heeft deze tango ingespeeld”, zegt Jan Sando. Zijn echte naam is Jan Vandevoorde.

Entertainer

Onder de artiestennaam Jan Sando maakte hij van eind de jaren 60 tot in de jaren 90 naam als zanger, entertainer en presentator van populaire radio- en tv-programma’s als Variété van Twaalf tot Twee en De Appel en De Boom, samen met nonkel Bob. Hij heeft iets met koningshuizen, want in 2000 liet hij de Brusselse zanger Art Sullivan een ‘Ode aan Mathilde’ zingen. Bovendien deed hij ook al iets met Don Jaime, de broer van wijlen Koningin Fabiola.

Inmiddels is Jan Vandevoorde 79 jaar oud. Zijn negen jaar oude ‘Tango Maxima’ herleeft dezer dagen in Argentinië. “Ik ben er al geweest, toen ik als artiest op een cruise werkte, en onderhoud goede contacten met uitgevers van muziek in Buenos Aires. Van hen hoor ik dat mijn nummer tegenwoordig geregeld op de plaatselijke radiozender te horen is. Dank zij de overwinning op het WK voetbal dansen de Argentijnen de tango op het deuntje dat ik indertijd uitgebracht heb!”

Samba Fever

De B-kant van de cd-single is ‘Samba Fever’, maar die wordt door de minder goede uitslagen van Brazilië op het WK voetbal wellicht zelden gedraaid. Of toch op het strand van Copacabana in Rio?