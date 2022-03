‘Are we urban?’ evenement in kader van Black History Month in Brugge

De werking Culture Crossing van DO vzw organiseert op maandag 28 maart in theaterzaal De Biekorf het evenement ‘Are We Urban?’. Via debat en optredens wordt stilgestaan bij de perceptie en benaming van de muziek van zwarte artiesten.

Het evenement ‘Are We Urban?’ maakt deel uit van de werking Culture Crossing van DO vzw, de vereniging met de bekende Brugse evenementenorganisator Wannes Loosveldt als drijvende kacht. Met Culture Crossing zet DO vzw elke maand samen met een cultuurhuis een event op poten waarmee ze een jonger en meer divers publiek willen bereiken.

Een van die evenementen is dus ‘Are We Urban’ op maandagavond 28 maart in de Stadsschouwburg. “Het gaat om een samenwerking met Cultuurcentrum Brugge en Black History Month, een jaarlijkse viering van de veerkracht van de zwarte gemeenschap in heden en verleden”, verduidelijkt organisator Wannes Loosveldt. “Vier sprekers buigen zich hier over de specifieke terminologie die gebruikt wordt om muziekgenres en muzikanten van niet-witte origine te benoemen.

Zo worden zwarte artiesten vaak onder de noemer ‘urban’ of ‘hiphop’ geplaatst, ook als hun muziek daar helemaal niet onder thuis te brengen is. Of zo wordt niet-Europese muziek vaak als ‘wereldmuziek’ bestempeld, maar wat is ‘wereldmuziek’ en is Europese muziek dan geen muziek van de wereld? Waar staat ‘tropical’ precies voor? Wat is de impact van deze generaliserende termen op de muziek en op de muzikant? Sprekers en ook artiesten Younniss Ahamad, Ikraaann en Philsann Osman gaan hier, onder leiding van moderator Eric Cyuzuzo, dieper op in.”

Intieme muziek

Na het panelgesprek kunnen de bezoekers genieten van optredens van Ikraaann en David Numwami. Ikraaan maakt met het hart op de tong bewogen songs over de obstakels en de vele putten die ze tot nu toe op haar levenspad tegenkwam.

“David Numwami roept dan weer verdriet op met troostende melodieën. Hij ondersteunt deze met digitale beats en akoestische gitaar en bedenkt naar eigen zeggen nieuwe reeksen emotionele regenbogen”, geeft Wannes Loosveldt nog mee. “Zijn intieme muziek beroert vele luisteraars.”