Appelvink brengt muziek van onbekende instrumenten

In het stadhuis van Damme werd De Appelvink boven de doopvont gehouden. Deze nieuwe cultuurwerking focust met lezingen en concerten op muziek van niche-instrumenten zoals de Arabische ud en de viola da gamba. “Onze activiteiten hebben plaats op mooie Damse locaties zoals erfhuis Vredeborg in Oostkerke en het kerkje van Hoeke”, zegt initiatiefnemer Alexander Makay.

Een Arabisch ud, een cornetto, een pianoforte of een viola da gamba: de kans dat je van deze instrumenten nog nooit of zelden hebt gehoord is bijzonder groot. De nieuwe culturele werking De Appelvink, die i smaakvol werd voorgesteld in het stadhuis van Damme, wil echter net op dit soort van niche-instrumenten focussen.

De Appelvink is het geesteskind van Alexander Makay, een Brugse gitarist en componist met Hongaarse roots die ook geruime tijd in Damme woonde. “Het nieuwe culturele, muzikale initiatief komt voor uit de private stichting Echem, die onlosmakelijk verbonden is aan de figuur van ondernemer Roger Echement die de laatste decennia van zijn leven in het Erfhuis Vredeborg in Oostkerke woonde”, vertelt Alexander Makay, de artistiek directeur van De Appelvink en voorzitter van Stichting Echem.

Avondconcerten

“Roger Echement had op het einde van zijn leven de wens uitgedrukt een deel van zijn vermogen te schenken aan de promotie en beleving van kunst in de Zwindelta, met als epicentrum de regio Damme, Oostkerke en Knokke. Door zijn overlijden in 2015 heeft hij de werking van de stichting nooit meegemaakt. De Stichting werd alsnog gerealiseerd door zijn echtgenote Marina Van Ooteghem, mijn schoonmoeder die nu nog steeds in Erfhuis Vredeborg in Oostkerke woont, in 2016. De thuisbasis van de nieuwe werking De Appelvink is overigens ook Erfhuis Vredeborg.”

De essentie van De Appelvink is dus een terugkerende focus op niche-instrumenten aan de hand van maandelijks wisselende artists in residence. Deze artists in residence krijgen als vaandeldrager voor hun instrument een budget om een drietal evenementen te organiseren: in de regel twee avondconcerten en een lecture performance, met ook uitleg rond het instrument, op zondagnamiddag.

Cultuurfabriek

De lecture performances, een combinatie van een lezing en een muzikale demonstratie, vinden telkens in de namiddag plaats in Erfhuis Vredeborg, zodat de bezoeker er kan genieten van de prachtig omgeving en het landschap. Gastvrouw Marina Van Ooteghem verwent er dan de gasten met een drankje en een fijn hapje of stukje gebak. “Voor de avondconcerten maken we gebruik van de Cultuurfabriek in Sijsele, het stemmige kerkje van Hoeke en de Vierschaerezaal van het Damse stadhuis. In de zomer zouden we mogelijk ook nog gebruik maken van de kerk van Damme”, gaat Alexander Makay verder.

“En we gaan trouwens ook werken met een jaarlijkse wisselende writer in residence. Dit jaar is dat Marieke De Maré. Zij zal elke maand één event uitkiezen en dit omkaderen met korte literaire of poëtische intermezzi. Van waar we de naam De Appelvink haalden? Wel in mijn jeugd was ik een grote vogelliefhebber en ik ondernam verre natuurreizen. Ik ben al veel van mijn kennis van toen kwijt, maar heb altijd een grote liefde voor vogels behouden. En de appelvink fascineert me wel. Een heel zeldzame, maar toch wel inheemse vogel. Iedereen kent een vink, maar wie heeft al gehoord van een appelvink? En iedereen kent een piano, maar wie kent een pianoforte? Dat is dus wat we willen doen: de vreemde vogels onder de instrumenten belichten!”

Alle info en concertagenda: www.deappelvink.be.