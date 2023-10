Aperitiefconcerten Dirty Scums voortaan in pand Van Maele in Tielt

Na vijf geslaagde edities van ‘Schuimend Klassiek’ in ‘t Een en ‘t Ander verkassen The Dirty Scums vanaf november naar het Tieltse pand Van Maele met hun aperitiefconcerten. Het Trio Adriaen mag de spits afbijten op de nieuwe locatie op 19 november.

Opnieuw wordt een klassiek instrument gedurende een uurtje in de kijker geplaatst. Dit keer is dat de blokfluit. Trio Adriaen bestaat uit Astrid Meganck, Beatrijs Deboutte en Werner Mareels. De naam Adriaen verwijst naar de 16de eeuwse Roeselaarse polyfonische componist Adriaan Willaert. Het concert vindt plaats tussen 11 en 12 uur en is gratis bij te wonen, al wordt uit respect voor de muzikanten wel een vrije bijdrage gevraagd. Het aantal zitplaatsen is beperkt tot vijftig. (SVA)