Antwerpse rapper Glints op Cactusfestival in Brugge

Het programma van de 42ste editie van Cactusfestival krijgt steeds meer vorm. De Antwerpse rapper Glints, die maar liefst 6 MIA nominaties binnen rijfde dit jaar, krijgt een spot op de affiche op vrijdag 11 juli. Ook The Bony King of Nowhere,The Mystery Lights en Big Special bevestigen hun komst naar het Brugse Minnewaterpark deze zomer. De 3-dagentickets en 2-dagentickets za/zo zijn ondertussen allemaal de deur uit. Er zijn nu enkel nog een dagtickets voor vrijdag, zaterdag en zondag en een beperkt aantal 2-dagentickets vr/za.

Glints, die zijn liefde voor old school hiphop combineert met zijn achtergrond in opera, geldt al een tijdje als grote belofte en schakelde in 2023 een paar versnellingen hoger met zijn tweede album ‘The Dark’. Sindsdien rent hij van uitverkochte Roma’s en AB’s naar steeds hogere festivalspots, met als voorlopig hoogtepunt zijn ‘Not A Housewife’ moment samen met Daan op Rock Werchter 2024. Vorig jaar liet hij al eens Cactus Club op z’n grondvesten daveren. Bisronde op het podium van Cactusfestival op vrijdag 11 juli!

The Bony King of Knowhere

Op zaterdag 12 juli worden The Bony King of Nowhere en Big Special toegevoegd aan de line-up. The Bony King of Nowhere linkt zijn liefde voor klassieke singer-songwriters als Neil Young en Bob Dylan met subtiel experiment à la Radiohead. Maar bovenal blijft The Bony King of Nowhere zichzelf: één van onze beste songwriters en zangers, met meer trucs in de mouw dan de gemiddelde illusionist.

Wie houdt van een unieke mix van rap, blues punk en soul, alsof iemand The Streets, Sleaford Mods, Idles en Rag’n’Bone Man in de blender heeft gegooid, komt maar beter vroeg naar het Minnewaterpark op zaterdag. Het Britse punkduo Big Special opent de tweede dag van Cactusfestival met hun donderende drums en meeslepende melodieën.

The Mystery Lights komen op zondag 13 juli naar Cactusfestival. De Amerikaanse band brengt een combinatie van vintage rock-’n-roll, psychedelica, bubblegum pop en garagerock. Het mag dan wel 2025 zijn, The Mystery Lights katapulteren je recht terug de sixties en seventies in.

Tickets & info via www.cactusfestival.be. De 3-dagentickets en 2-dagentickets za/zo zijn ondertussen allemaal de deur uit. Er zijn nu enkel nog een dagtickets voor vrijdag, zaterdag en zondag en een beperkt aantal 2-dagentickets vr/za. Meer namen worden binnenkort bekend gemaakt.