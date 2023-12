Antoon Vaneeckhout scoort monsterhit als drum-’n-bassartiest: “Constant bezig met muziek”

Kachtemnaar Antoon Vaneeckhout (26) begon op 16-jarige leeftijd met muziek draaien. Ondertussen maakt hij ook zijn eigen muziek onder de naam ‘Basstripper’ en scoorde hij met ‘In The City’ een monsterhit. Tegenwoordig is hij meer in het buitenland te vinden dan in België. Nu is hij net terug van een tour in Australië.

“Sinds mijn jeugd ben ik altijd bezig geweest met muziek. Ik herinner me nog dat ik van Sinterklaas een pianokeyboard en een drumstel kreeg. Later begon ik trompet te spelen en speelde ik mee met de fanfare in Kachtem”, opent Antoon Vaneeckhout. “Ik herinner me ook dat ik ergens rond 2011 meedeed aan een competitiewedstrijd van Vlamo waarin ik de overwinning behaalde in West-Vlaanderen. Niet veel later legde ik mijn trompet opzij, omdat mijn interesse begon te verschuiven naar elektronische muziek.”

“Het is dus zowat tien jaar geleden begonnen toen ik op mijn 16de begon met draaien. Niet veel later begon ik ook zelf muziek te maken. Aanvankelijk allemaal in kleine cafeetjes en venues. Naarmate ik meer muziek begon te maken en uit te brengen, kwam ik in contact met grotere labels, wat resulteerde in meer boekingen en een grotere naamsbekendheid”, aldus Antoon.

10 miljoen streams

Ondertussen is de Kachtemnaar internationaal doorgebroken. Hij heeft dj-sets gespeeld in België, Frankrijk, Nederland, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk, Slovakije, Oostenrijk, Canada, Australië, Estland, Hongarije, en nog veel meer. “Onlangs ben ik teruggekeerd van een tour in Australië, waar ik de support act was van Bou tijdens 4 shows in Sydney, Perth, Brisbane en Melbourne, vier dagen op rij. Ik was best onder de indruk van hoeveel mensen mij daar kenden, hoewel Australië pas op de vierde plaats staat bij mijn meest gestreamde luisteraars op Spotify wat landen betreft.”

“Mijn recente succes dank ik grotendeels aan mijn single ‘In The City’, die viraal is gegaan. Deze single werd uitgebracht in juli van dit jaar en heeft inmiddels al meer dan 10.000.000 streams.”

Antoon zit zeker en vast niet stil en bereikte al heel wat hoogtepunten en mijlpalen het voorbije jaar. Tussen september en december speelde hij meer dan 45 shows, waarvan slechts 7 in België. Hij heeft bovendien maandelijks meer dan 800.000 luisteraars op Spotify, wat hem een van de meest gestreamde drum-’n-bass-artiesten maakt. Zijn single ‘In The City’ behaalde meer dan 10 miljoen streams in slechts vier maanden tijd en dit jaar bracht hij – tot nu toe – ook al liefst zes tracks uit.

“Het maken van een nummer kan variëren van drie dagen tot drie maanden, afhankelijk van de vibe. Soms stroomt alles vanzelf, soms vereist het wat meer zoekwerk. Ik ben constant bezig met muziek maken. Recent heb ik gemerkt dat het lastig is om een balans te vinden tussen optreden en muziek maken, vooral omdat ik altijd onderweg ben. Het is niet altijd eenvoudig om na een intens weekend meteen de rust te vinden voor studiotijd, maar daar moet ik nog aan wennen.”

Zweterig

Ondanks dat Antoon aan grotere optredens gewend is en wereldwijd bekend is, laat hij de kleine venues daarom niet achter zich. Die hebben namelijk ook hun charme. “Draaien in kleine venues creëert een andere sfeer en een nauwere relatie met het publiek. Het kan behoorlijk intens zijn, met een zweterige atmosfeer en het publiek dat zo dichtbij staat dat het lijkt alsof je samen feest in het publiek.”

“Het is zeker motiverend om nieuwe muziek te blijven maken en te weten dat mensen oprecht uitkijken naar iets nieuws. Er is echter ook een soort druk om nummers van vergelijkbare kwaliteit of beter te produceren. Maar ik probeer vast te houden aan wat ik zelf wil en waar ik me goed bij voel. Dat is altijd mijn aanpak geweest en ik zie geen reden om dat nu te veranderen”, besluit Antoon Vaneeckhout. (RV)