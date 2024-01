Antonio from Zulte pakt uit met tweede single

Wim Soenens (50), zaakvoerder van Stock-Depot, heeft een tweede single uitgebracht onder zijn alter ego ‘Antonio from Zulte’. Eerder bracht hij al een knotsgek verjaardagsnummer uit met ‘Happy Birthday! Bonne Anniversair!’, het tweede liedje ‘Roere in die kasserol’ moet een echt carnavalsnummer worden.

Wim haalt hiervoor opnieuw zijn typetje ‘Antonio from Zulte’ boven, een Italiaanse kok geïnspireerd door een Italiaanse vriend van Wim. “Het nummer en de bijhorende clip gaan over Antonio die moet blijven roeren in zijn kasserol spaghettisaus maar afgeleid geraakt door een mooie dame waardoor zijn saus aanbrandt”, legt Wim uit. “De opname van de clip duurde zo’n vier uur en vond plaats in pastabar Pasta Basta in Kortrijk. Het was opnieuw heel plezant om te doen maar ik herhaal nogmaals: ik ben echt geen zanger. Er is veel oppoetswerk nodig voor we iets kunnen uitbrengen. Mensen vragen me soms om live op te treden maar dat zou ik niet kunnen en vooral: mijn kinderen stellen hun veto”, lacht Wim. (JF/gf)