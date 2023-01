Ansatz der Maschine stopt na 20 jaar in glorie

Ansatz der Maschine neemt na 20 jaar afscheid van zijn fanbase en dat doen ze met een heus afscheidsalbum genaamd Tunguska. De band zag in 2001 het levenslicht en evolueerde mee met de tijd van de moderne wereld. Het genre kabbelt tussen folky en elektronisch, maar volgt steeds een rode draad door de composities.

De beklijvende gebeurtenis in 1908 aan de oevers van de Siberische Rivier ‘Tunguska’, ook wel de grootste explosie ooit genoemd, inspireerde de band om een album te schrijven over hoe tijd en ruimte tegelijk een gigantische, maar ook een heel relatieve impact kunnen hebben. “Een album dat ook focust op het instabiele moment van het vallen zelf, het intense moment waarop je volledig overgeleverd bent aan de kracht van de natuur en je jouw lot niet zelf in handen hebt”, aldus de band.

Voor het album werd samengewerkt met Nathan Daems (Black Flower) die de song Tunguska (Part 2) een extra bezwerende laag geeft op Ney en tenor sax. “De afgelopen 20 jaar was Ansatz der Maschine een ongelofelijke trip. Erg mooie samenwerkingen onder andere Colin h. van Eeckhout (Amen Ra), Valgeir sigurdsson (Bjork /Feist), Nathalie Delcroix (Laïs) Bloem De ligny en Will Samson”, klinkt het bij de band. “Het bracht ons in prachtige clubs en festivalshows in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Kroatië, Slovenië en Kuwait. Daar zijn we heel erg dankbaar voor.”