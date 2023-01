Anne-Lien Goeminne wil met single ‘song about hope’ taboe doorbreken

De Kortrijkse zangeres en muzikante Anne-Lien Goeminne (16) brengt vrijdag haar vierde single uit, ‘song about hope’. “Ik heb het geschreven voor een vriendin die heel diep zit en wil er ook anderen mee inspireren en een hart onder de riem steken”, vertelt Anne-Lien.

Ter voorbereiding trok ze de stad in om willekeurige mensen aan te spreken met de vraag Wat zou jij willen laten weten aan een goede vriend of vriendin die het mentaal erg zwaar heeft? Die antwoorden heeft ze dan verwerkt in het nummer.

Hoop en taboe

“Het waren vooral woorden van hoop, maar er waren ook heel wat mensen die absoluut geen antwoord konden formuleren. Dat liet me opnieuw inzien dat het onderwerp nog vaak taboe is of moeilijk onder woorden te brengen is. Met song about hope geef ik woorden waar ze bij velen zoek blijven.”

Anne-Lien heeft zelf ook een moeilijke periode gekend. “Ik zat diep, heel diep. Mijn identiteit leek verwoest en ik wou niet meer verder. Een vriendin van me zit in een gelijkaardige situatie. Daarom schreef ik voor haar een gedicht dat uiteindelijk een nummer werd.”

Fundament

“Niet alleen voor mijn jongere zelf en voor haar, maar voor iedereen die zich eenzaam voelt en deze boodschap kan gebruiken. Hoop is namelijk meer dan een drijfveer, het is ons fundament. Ik hoop dan ook dat het kleine vonkje dat er nog heerst mag overslaan in een wildfire, burning like never before.”