Anne-Lien en broer Pieter-Jan brengen ‘winter’s whisper’ uit: “Soms moet je gewoon zelf je kansen creëren”

Zangeres en muzikante Anne-Lien Goeminne bracht 16 december haar derde single uit, ditmaal een kerstnummer: ‘winter’s whisper’. “Intussen zitten er nog liedjes in de pijplijn. In januari komt een nieuw nummer uit en een debuut-EP is niet veraf. Soms moet je gewoon zelf je kansen creëren.” Naast haar stem beheerst Anne-Lien ook de piano, ukelele en gitaar.

Anne-Lien heeft enkele heftige jaren achter de rug. De coronaperiode was de druppel voor haar mentaal welzijn. “Omwille van prestatiedruk en te veel uiteenlopende interesses nam ik te veel hooi op mijn vork. Ik ben er gelukkig uitgeraakt mede dankzij mijn muziek. Als ik een slecht moment heb, dan schrijf ik een nummer. Ik kan het best mijn emoties uiten via muziek. Dat maakt het nummer ook authentieker. Ik vind eerlijkheid iets belangrijks en wil dat ook zichtbaar maken in mijn muziek.”

Brede vorming

Als driejarige zong Anne-Lien al haar eerste nummers begeleid door een xylofoon. Vanaf haar zevende ging ze net zoals haar broer en zus naar de muziekschool. “Notenleer was enigszins met tegenzin (lacht), maar nu doe ik het vrijwillig om me voor te bereiden op de toekomst. Daarnaast volgde ik ook lessen piano, jazz-pop-rock zang, musical, arrangeren en componeren.” Anne-Lien heeft met haar brede vorming dus al van verschillende muziekelementen kunnen proeven. Gestuwd door haar passie neemt ze binnenkort deel aan verschillende toelatingsproeven aan conservatoria. “Als ik niet slaag voor mijn toelatingsproeven, neem ik waarschijnlijk een tussenjaar om even tot mezelf te komen en te reflecteren. Ik zou graag willen reizen, werken aan mijn muziek en me beter voorbereiden om dan het jaar erop opnieuw mijn toelatingsproef te doen. Daar ligt wel echt mijn ambitie, maar moest dat toch niet lukken, zou psychologie of journalistiek me ook wel interesseren.” Er was geen specifiek moment waarop Anne-Lien haar talent ontdekte.

Thuis zong ze al jaren, soms samen met haar broer en zus. “Het klopte gewoon, ik stond er niet bij stil. Ik had vroeger wel wat last van stembandknobbels, dat is ondertussen verholpen, maar die heesheid is in mijn muziek blijven hangen.” Onder begeleiding van haar piano begon ze haar eerste muzieknummers te schrijven. De eerste die ze zich kan herinneren was een lied over Jezus toen ze 10 jaar was. “Ik ben namelijk gelovig opgevoed, nu ben ik daar al 180 graden in gedraaid. (lacht) Een jaar later schreef ik een lied balance. Dat ging over het zoeken naar een balans in het leven. Dus als ik er nu op terugkijk, merk ik dat mijn moeilijke mentale periode al langer aan het aanslepen was.” Eind 2020 maakte Anne-Lien een mash-up van kerstliedjes die ze vervolgens samen met haar broer opnam bij haar thuis. De muziekstijl van Anne-Lien is nu voornamelijk indiepop, maar iets alternatiever in die zin dat het afwijkt van de standaard four chord song. “Als je vier akkoorden kan spelen, kan je eigenlijk 90 procent van de popnummers spelen. Ik probeer dat te vermijden. Als ik aan de piano zit en ik speel willekeurig wat noten zoek ik meestal onbewust naar iets extra’s.”

Producer

Naar aanleiding van de feestdagen wilde het duo opnieuw een kerstnummer maken. Anne-Lien schreef het lied winter’s whisper en samen met haar broer trok ze naar een producer in Gent, Alexis Seys. “Dat was de eerste keer dat Pieter-Jan en ik samen een nummer hadden opgenomen in een studio. Ik heb veel aan Alexis te danken. We hebben nog nummers opgenomen, terwijl hij ook ondersteunt met andere instrumenten.” Anne-Lien heeft momenteel drie nummers op Spotify staan: i miss u tho, lost with my flow en winter’s whisper.