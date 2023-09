Anja (57) ontmoet na 45 jaar haar buurjongen Frank Galan opnieuw: “Muziek van Julio Iglesias galmde tot in mijn kamer”

Anja Roef (57) van eetcafé de Kunstemaecker in Steenkerke ontmoette na 45 jaar haar buurjongen uit Lede. Dat was niet minder dan Frank Galan, die ze had uitgenodigd om te komen zingen bij een Spaanse avond in Steenkerke.

Anja en Frank brachten hun jeugd samen door in Lede, waar ze naast elkaar woonden. De slaapkamermuur van Anja leunde aan deze van Frank, weet ze te vertellen. “Hij luisterde toen al met hoofdtelefoon naar muziek van Julio Iglesias, wat soms veel te luid door de kamer galmde, en waarop ik af en toe met mijn vuisten op de scheidingsmuur moest bonken, zodat Frank de muziek wat stiller te zetten.”

Foto’s jeugdjaren

Ze beleefden veel avonturen samen, vertelt Anja, tot Frank op 17-jarige leeftijd naar Tenerife trok. Per toeval kon ze terug contact opnemen met Frank en hem overhalen de paëlla-avond op te luisteren met een concert. Zo ontmoette Anja Frank na 45 jaar weer opnieuw in haar zaak in Steenkerke. “Mijn vader was fotograaf”, wilde Anja nog kwijt. “Hij maakte de cover van de eerste single van Frank. Die heb ik hem meegegeven, alsook nog vele foto’s van in onze jeugdjaren.”

Medley

Frank Galan zong een medley van bekende Engelse en Spaanse nummers. Het publiek ging uit de bol en Anja straalde en ging graag met haar buurjongen van toen op de foto. (JTV)