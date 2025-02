Amuzang huldigt verdienstelijke koorleden

Koor Amuzang organiseerde naar jaarlijkse gewoonte haar nieuwjaarsreceptie. In zaal De Link tekenden 45 koorleden present. Tijdens het aperitiefmoment werden ook enkele verdienstelijke leden in de spots gezet. Sopranen Roos Vanluchene en Marie Christine Quartier zingen al tien jaar bij het koor, Marie José Maes heeft al 30 jaar op de teller staan, terwijl tenor Albert Vanderpiete al 35 jaar deel uitmaakt van het koor. Voorzitter Katty De Rammelaere behoort al 45 jaar tot de groep alten en voor dirigent Rik Stevens begon zijn verhaal bij Amuzang 55 jaar geleden. Voorzitter Katty De Rammelaere over wat 2025 mag brengen: “Met de paasmis, de Vlaamse kermis, de Europamis en een TV-mis op 9 november staan er al enkele optredens gepland.” (foto KeMa)