Amuzang brengt muziek van Bach tot Lady Gaga

Het koor Amuzang stoomt zich klaar voor een weekend vol muziek. Ze brengen op zaterdag 22 en zondag 23 oktober het concert ‘Samen zijn’ in de Sint-Jozefskerk in Tielt. Het programma belooft alvast een ruime variatie aan muziek. Ze krijgen ondersteuning van het Tieltse gitaarduo Charlotte Lammertijn en Sandy Vandendriessche.

Het wordt intussen zowat een tweejaarlijkse afspraak met Amuzang en haar tweedaagse concert, al stak de pandemie eventjes een stokje voor de derde editie. “Maar een jaar later dan voorzien, presenteren we dit keer Samen zijn”, licht dirigent Rik Stevens toe. “Waar we de vorige keren harpist Luc Vanlaere en accordeonvirtuoze Sandra Moulin als gastsolist mochten verwelkomen, is het nu de beurt aan het Tieltse gitaarduo Charlotte Lammertijn en Sandy Vandendriessche.”

Gevarieerde muziek

Rik Stevens nam in 1992 het kerkkoor Amuzang onder zijn hoede en sindsdien is het repertoire een flink stuk moderner geworden. “We mogen dan ook rekenen op meer dan 50 leden die wekelijks samen komen zingen”, vertelt Rik trots. “Ook dit keer zullen we ons publiek echt verwennen, met muziek van Bach tot Lady Gaga. Ook artiesten als Bart Peeters, Johan Verminnen, Kris De Bruyne, Mocedades, Roy Orbison, Neil Diamand, Willeke Alberti en The Beach Boys passeren de revue.”

Daarnaast koos Rik voor dit concert talent van eigen bodem als gastsolist.

“Charlotte Lammertijn en partner Sandy Vandendriessche zijn beiden leraar gitaar aan de Academie voor Muziek en Woord van Tielt. Zij brengen enkele kaskrakers op zowel klassieke als elektrische gitaar.”

Zonder presentator

“Ook de presentatie mogen we op zijn minst origineel noemen, want die zal gebeuren zonder presentator. Via Powerpoint zal ‘Amuzanneke’ de toehoorders op sleeptouw nemen en interactief proberen te betrekken bij de aankondiging van de verschillende liedjes. Met dank aan Marie Christine Quartier en haar man Patriek Vandamme die hier al wekenlang mee bezig zijn.”

De concerten vinden plaats op zaterdag 22 oktober om 20 uur en zondag 23 oktober om 16 uur. Kaarten kosten 15 euro, drankje achteraf inbegrepen. Parkeren kan gratis op de Colruytparking. Kaarten bestellen kan via alle koorleden, via cecileruis@telenet.be of op 0496 05 96 10. (LDW)