Ambiance met hits van coverband 6-Pack

De coverband 6-Pack werd opgericht in 2016 en heeft al heel wat optredens in Zandvoorde, Oostende en omstreken op het palmares. De band brengt vooral covers van The Beatles, The Hollies, The Rolling Stones, The Doors en tal van bekende groepen uit de jaren zestig en zeventig. Vorige vrijdag verzorgde de band een fel gesmaakt optreden op het eventplein naast OC ‘t Kasteeltje in Zandvoorde. Heel wat fans en inwoners van Zandvoorde waren aanwezig om anderhalf uur te genieten van onvergetelijke golden oldies. Het was opmerkelijk hoeveel hits van destijds luidkeels werden meegezongen door het enthousiaste publiek. Op de foto zien we Dirk Van Tyghem (zang/gitaar), Nele Van Tyghem (zang), Stefaan Ryckebusch (basgitaar), Marc Vanhooren (drum), Kris Vandevelde (sologitaar) en Stefaan Garmeyn (toetsen). (FRO/foto FRO)