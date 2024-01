Amber Broos komt naar Roeselare tijdens eerste editie ‘Bunker presents’

Op vrijdag 9 februari komt techno-dj Amber Broos naar Trax in Roeselare voor de eerste editie van ‘Bunker presents’. Een concept dat voortvloeit uit het gelijknamidage podium op Parsidance. Het is de bedoeling dat het evenement twee keer per jaar wordt georganiseerd.

Bij de organisatie van Parsidance, het succesvolle dancefestival tijdens de paasvakantie in Rumbeke, leeft al lang het idee dat er te weinig te beleven valt in de Rodenbachstad. Vandaar de organisatie van het festival, maar er is meer. Nu lanceren ze ‘Bunker presents’, daarbij willen ze minstens twee keer per jaar een grote technonaam naar Roeselare halen voor een avond stevige beats.

Beginnen doen ze op vrijdag 9 februari met Amber Broos, het aanstormend technotalent van België. Deze week raakte bekend dat ze haar eigen podium mag hosten op Tomorrowland, maar eerst komt ze dus haar ding doen in Roeselare. Ze krijgt het gezelschap van Huismus, Hymst, Simon Loncke, Tonus en Germain.

Afspraak in Trax, tickets te koop vanaf dinsdag 16 januari om 12.30 uur.