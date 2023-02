Alpenroos brengt twee nummers voor wijlen Antoon Vanmeenen: Eerbetoon aan overleden stichter

Tijdens het weekend van vrijdag 10 en zaterdag 11 maart is het weer zover: dan brengt Blaasorkest Alpenroos opnieuw zijn traditioneel dubbelconcert en dit ondertussen al voor de 41ste keer. Op beide optredens wordt hulde gebracht aan Antoon Vanmeenen, de stichter en jarenlang de bezieler van zijn geliefde blaasorkest, die op zondag 4 december 2022 plots overleed.

Het begon in april 1961, toen Antoon op 18-jarige leeftijd samen met enkele leden van de studentenbond Hoger Op een orkestje opstartte: de Doremi’s. Dit studentenorkestje verzorgde allerlei bonte avonden met cabaretoptredens, waarbij Antoon drie jaar lang dirigent was. In de jaren ‘90 zou deze naam wijzigen in Blaasorkest Alpenroos. Gaandeweg werd er een vaste groep van muzikanten opgebouwd en onder verschillende dirigenten groeide de kwaliteit van de blaaskapel aanzienlijk.

Trouw aan Alpenroos

In de loop der jaren had Antoon – die intussen voorzitter was geworden – nagenoeg alle organisatorische taken op zich genomen, een klus die hem soms iets te veel werd. In 1997 vroeg hij dan ook tijdens een trip naar Duitsland aan Dominique Santens om voorzitter te worden. Toch bleef hij nog tot september 1999 als trombonist in Alpenroos meespelen. In mei 2001 werd hij als ere-voorzitter door zijn blaasorkest gehuldigd. Toch bleef Antoon zich inzetten voor zijn geliefde vereniging: in december 2001 richtte hij – samen met voormalig dirigent Johan Herman – het leden- en fankrantje Bye BAI op. In februari 1916 verscheen – omwille van gezondheidsredenen – het laatste nummer van zijn hand. Inmiddels wordt dit contactblaadje nog steeds via digitale weg onder belangstellenden gratis verspreid.

Variatie in het programma is een van de grote troeven van het orkest

Antoon bleef tot op de laatste dag van zijn leven de activiteiten van Alpenroos volgen en meebeleven. Zo was hij nog in november 2022, samen met zijn gezin, aanwezig op het aperitiefconcert. Op het jaarlijks Ceciliafeest van de vereniging op 3 december 2022 nam hij – zonder het ook maar te beseffen – afscheid van de muziekvereniging en vriendengroep die hem zo na aan het hart lag. Enkele uren later overleed hij immers totaal onverwacht.

The Best of Alpenroos

43 jaar geleden, op weg naar de twintigste verjaardag, wilde Alpenroos zijn muzikaal repertoire ook eens speciaal voor het Ingelmunsterse publiek brengen. De meest geliefde nummers werden geselecteerd en als een eerste concert onder de naam The Best of Alpenroos gepresenteerd. Het zou een concertavond worden waarop de muzikanten het beste van zichzelf zouden geven om de beste nummers van twintig jaar Alpenroos ten gehore te brengen. Vierentwintig melodieën hielden de luisteraars tot het einde toe in de ban van de blaasmuziek.

Dat deze eerste concertavond van 10 oktober 1980 een vervolg zou krijgen, was meteen duidelijk. De tweede editie van The Best of Alpenroos kwam er echter pas in het voorjaar van 1982, omdat de muzikanten vonden dat het najaar niet zo’n geschikt moment was om te concerteren. Wegens het succes van deze concertavond én de kleine capaciteit van de toenmalige Gemeentelijke Feestzaal boven het Brandweerarsenaal werd The Best of Alpenroos vanaf 1984 zelfs een dubbelconcert, twee dagen na elkaar. Zo bleef dit volksconcert tot op vandaag bestaan, weliswaar onder een andere naam: Alpenroos in Concert.

Veel variatie

Voor de muzikanten wordt het nu ook weer een hele uitdaging om het 20 nummers tellende programma onder de knie te krijgen. Dirigent Marc Meyfroidt probeert immers het onderste uit de kan te halen. Pas na de drukke kerstperiode kon er gestart worden met de voorbereiding van het komende Alpenroosconcert. Met intense repetities wordt het een wedloop tegen de tijd, maar de dirigent wil – kost wat kost – dat er een afgewerkt programma wordt gepresenteerd.

Met o.a. een aantal extra partiële repetities (waarbij de diverse instrumentengroepen apart repeteren) wordt er van de muzikanten het uiterste gevraagd. Elk puntje of streepje op de partituur – in muziektermen spreekt men van articulatie – is voor hem van enorm belang. Zelfs als deze tekentjes op de partituur ontbreken, veronderstelt hij dat zijn muzikanten spontaan de stijl aanvoelen waarin een bepaald werkje (Böhmisch of Mährisch) moet worden uitgevoerd. En gelijk heeft hij, want hierin onderscheidt een blaaskapel zich van een klassieke harmonie of fanfare. Helemaal niet eenvoudig en zeker niet in slechts enkele repetities onder de knie te krijgen. Maar oefening baart kunst en daarin steken de dirigent en zijn muzikanten nu al hun energie. Ze willen in elk geval het beste van zichzelf geven. Het resultaat van hun inspanningen kan je komen beoordelen op één van de bewuste concertavonden.

Speciale composities

“De trouwe bezoeker van de Alpenroosconcerten weet dat variatie in het programma één van de grote troeven van dit blaasorkest is. Daarom wordt aan dit principe niet geraakt. Zo zijn er opnieuw een aantal solowerkjes en zangnummers voorzien. Als eerbetoon aan de overleden stichter Antoon Vanmeenen worden er twee speciale nummers gebracht: een Mährische polka met als titel ‘Antoon’, indertijd speciaal gecomponeerd voor de heer Vanmeenen door de bekende Moravische componist Zdenek Gurský”, zegt Geert Devriendt namens Alpenroos. “Daarnaast brengen de muzikanten ook een eigen compositie van Antoon zelf: ‘Wenn die Alpenrosen blühen’, een mars speciaal geschreven voor Alpenroos. Hiermee wil het blaasorkest zijn waardering uiten voor alles wat Antoon voor Alpenroos betekende.

Alpenroos in concert – editie 41 – op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart om 20 uur in de Cultuurfabriek in de Kortrijkstraat 4. Een avondje genieten van volkse blaasmuziek bij een heerlijk glaasje. Toegangskaarten kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de deur. Info en boeking: 051 20 39 99 of info@alpenroos.be.

