Allerlaatste cd van Arno verschijnt op 30 september en zal ‘Opex’ heten

De nieuwe, allerlaatste cd van Arno komt uit op 30 september en zal ‘Opex’ heten, naar de wijk in Oostende waar de rocklegende opgroeide.

De Oostendse rockzanger, die op 23 april overleed aan de gevolgen van pancreaskanker, was in de weken voor zijn dood nog bezig aan een allerlaatste studio-album, dat hij maakte samen met onder meer zijn broer Peter Hintjens en zijn zoon Felix. De laatste wens van Arno, om de cd nog af te werken, wordt dus werkelijkheid.

“Alles begint en eindigt bij de blues”, zo luidt de tekst waarmee het management van Arno de cd aankondigt. “Daar begon Arno Charles Ernest Hintjens in 1970 zijn muzikale traject, en daar stopt het meer dan 50 jaar later. De chevalier met de rauwste stem ten noorden van de Seine is naar de eeuwige jachtvelden vertrokken, maar trakteert ons nog op een laatste langgerekte oerschreeuw! Het nieuwe album baadt in een semi-tragische, moerassige sfeer, die verdriet en hoop combineert. De drums schitteren, de gitaren resoneren en Arno laat eerlijk zien hoe zijn ziel tot het einde toe een grote strijd heeft gestreden.”

Duet met Mireille Matthieu

De nieuwe cd Opex bevat tien nummers, waaronder een duet met de grote Franse chansonnière Mireille Matthieu en een nummer met Sofiane Pamart aan de piano. Pamart begeleidde Arno eerder al op zijn vorige album Vivre. Het album zal verkrijgbaar zijn op cd, lp en als deluxe box set. Een eerste nummer uit de nieuwe cd, La vérité, werd vorige week al gelanceerd. Dat hoor je hier. Vorige week schreven we al over het nieuwe nummer. Dat lees je hier.

Meer info over onder meer de box set vind je op https://arno.ochre.store/.