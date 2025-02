“Alle opbrengst gaat naar het TEJO-huis”: MEnTALFEST op zaterdag 22 februari in TRAX Roeselare

Onze regio is een metalfestival rijker: MEnTALFEST. De jonge vzw Different Minds kon een mooie line-up strikken om op zaterdag 22 februari in Trax Roeselare de metalfans te verwennen. En dat alles voor het goede doel. “We steunen de TEJO-huizen in Izegem en Roeselare.”

Een groep vrienden die elkaar kennen van uit (metal)festivalwereld wilden een eigen festival. Ann Devos, die samen met haar partner Guy Pauwels tot de vzw behoort, had al ervaring in het organiseren van metalfestivals. En toen Jimmy Mandeville de voorzet trapte, richtten ze meteen een vzw op: Different Minds. Naast Ann en Guy uit Menen en Izegemnaar Jimmy Mandeville behoren ook de muzikaal gelijkgestemden Kenneth Messelier (Izegem), Mieke Herman (Ledegem) en Wim Dewachter (Lauwe) tot de initiatiefnemers. Het idee ontstond nu al bijna twee jaar geleden, vorig jaar in maart werd al een eerste aanzet gegeven met de organisatie van een metalbattle. Daarin konden heel wat beginnende groepen het tegen elkaar opnemen, de winnaar mocht meteen ook optreden op het MEnTALFEST. “Die battle vond plaats in de Bellevueschool in Izegem. We hadden gehoopt op 250 aanwezigen, het werden er uiteindelijk 400. En meteen konden we ook al 2.000 euro schenken aan het goede doel.”

“We krijgen de hulp van 50-tal vrijwilligers en hebben ook ons eigen kookteam”

Alles draait ook rond het goede doel. Omdat heel wat mensen het in deze tijden mentaal moeilijk hebben, zeker ook jongeren, werd het pas opgestarte TEJO-huis in Izegem en iets oudere broertje in Roeselare weerhouden als goede doel. En meteen werd ook de naam van het festival daarin gelinkt, MEnTALFEST, naar een ideetje van Wim Dewachter. “We zochten een zaal waar toch tot duizend aanwezigen binnen konden, De Leest in Izegem was op onze datum niet vrij, dus vonden we in Trax in Roeselare een alternatief. Daar hebben we ruimte genoeg om iedereen te ontvangen. Naast ons organiserend team beschikken we ook nog over ruim 50 vrijwilligers, waarbij zelfs een eigen kookteam. Er zijn ook vips, mensen die niet allemaal uit de metalscene komen, maar daaraan is ook gedacht. We zullen hen verwelkomen met iets rustigere muziek”, knipoogt Jimmy.

Het draait allemaal rond metalmuziek uiteraard. In totaal komen zeven bands op het podium, Decision als winnaar van de battle als eerste. Daarna volgen Inhuman, Sister May, Secondhand Saints, Dyscordia, Iron Mask en Chaoseum. “Die eerste zes bands zijn Belgisch, de headliner komt uit Zwitserland. Metal omvat veel subgenres, we hebben gekozen om een gevarieerde line-up te plaatsen. Zo is er voor elk wat wils.”

Eigen t-shirts (te koop)

Metalfans mogen dan al soms wat ruig ogen als ze op een festival komen, de sfeer is er altijd opperbest. “We gaan al jaren naar festivals, er zijn nooit problemen”, klinkt het eensluidend. En iedereen heeft er ook het hart op de goede plaats. “We hadden al t-shirts laten maken voor onze medewerkers maar uit rondvraag op sociale media bleken die zo populair dat we er ook al heel wat konden verkopen. Het logo is overigens een ontwerp van Jimmy”, zegt Ann.

VZW Different Minds zal het niet bij één organisatie laten. “We gaan zo snel mogelijk de datum van onze tweede muziekbattle bekend maken. En volgend jaar komt er zeker een tweede editie van MEnTALFEST. En dat met één ding voor ogen: het goede doel.”