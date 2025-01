Alex Koo brengt derde single ‘Eagle Of The Sun’ uit als voorbode op nieuw album

De Waregemse pianist en componist Alex Koo onthult zijn derde single Eagle Of The Sun, deel van zijn aankomende album Blame It On My Chromosomes, dat op 7 februari 2025 verschijnt via W.E.R.F. Records.



Met Eagle Of The Sun slaagt Koo erin de tijd stil te zetten en de luisteraar mee te nemen naar een zonovergoten woestijnlandschap. Het nummer onderscheidt zich door warme pianoakkoorden die bluesy gitaarriffs oproepen, gecombineerd met echoënd gefluit en weidse zangpartijen. Deze filmische instrumentale compositie weet de ongetemde geest van het westen te vangen en is een passend eerbetoon aan Morricone’s rijke muzikale erfenis.

Veelzijdigheid en emotie

Koo’s aankomende album ‘Blame It On My Chromosomes’ belooft een diep persoonlijk en gevarieerd werk te worden waarin hij thema’s als verlies, schoonheid en introspectie verweeft. Eerder verschenen al de singles ‘Jonass’ en ‘Slowly’, elk met een unieke invalshoek. Jonass is een ontroerend eerbetoon aan een jeugdvriend die veel te vroeg overleed. Voor dit nummer werkte Koo samen met de internationaal geprezen trompettist Ambrose Akinmusire, wiens delicate spel het emotionele gewicht van de compositie versterkt. Slowly, de eerste single van het album, bood een introspectieve kennismaking met de diepgaande thema’s die het album zullen kenmerken.

Met Blame It On My Chromosomes verkent Alex Koo grenzen, zowel muzikaal als emotioneel. De titel van het album hint naar een speelse en tegelijkertijd existentiële reflectie op de menselijke natuur en het lot. De release op 7 februari 2025 markeert een nieuwe mijlpaal in de carrière van Koo, die bekend staat om zijn innovatieve stijl en meeslepende composities.