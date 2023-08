Alcatraz start ronkend met gierende gitaren, lichte regen maar vooral heel veel liefde

In Kortrijk schoot gisteren, vrijdag, officieel het metalfestival in gang. Het belooft voor de organisatie een topweekend te worden want op enkele regenbuien na zal het publiek vooral getrakteerd worden op ronkende motoren, stevige gitaren maar vooral een portie metalliefde.

De Zweedse symfonische metalband Eleine mocht het startschot geven op de groene weide om te dopen tot een vertrappeld hoopje schroom met daarbovenop enkel maar lachende gezichten en mensen die genieten van de dag. Tussen het publiek ontmoeten we ook jonge fans.

Zo is er de jeugdige muziekliefhebber Astrid (12) die zich al graag eens waagt aan een crowdsurfing. “Ik ben opgegroeid met deze muziek bij mijn ouders en vind het ook echt mooi. Bij Trivium ben ik echt helemaal los gegaan en werd ik op handen gedragen tot vooraan”, lacht ze naar ons. “We hebben haar inderdaad de muziek met de paplepel ingegeven, maar dat ze ging crowdsurfen hadden we nu ook weer niet verwacht”, weten de ouders ons nog te vertellen.

Rond 18 uur brak de hel nog even kort los. De eerste regendruppels werden ontvangen op de heilige grond. “Gelukkig was het van korte duur want anders ging onze avond er wel aan geweest zijn. We kijken nog uit naar Powerwolf op de Prison Stage en met regen is dat toch geen fun. Trouwens, we zijn niet voorzien op regen”, aldus Joris Desmet (23) uit Wingene.

Opbouw en genieten

Op de foto herkennen we Danté, Phoebe, Senne en Jonan. De vrienden zijn afkomstig uit Tielt en Gent. © TV

Het is geen geheim dat wie helpt opbouwen en afbreken ook toegang krijgt tot het evenement. De vriendengroep van Danté zette zich dit jaar dan ook graag in en verzorgde samen met zijn collega’s een deel van het terrein. “We hebben onze ziel en ons hart gelegd in de opbouw en zien er stiekem tijdens het evenement ook op toe dat de attributen niet beschadigd worden. Dat zou best jammer zijn. Voor de rest kijken we vooral uit naar Powerwolf en Electic Callboys”, aldus Danté en nog voor we ons omdraaien spreekt hij een bezoeker aan die dacht één van de attributen te verplaatsen.

De nacht was lang, de ochtend kort

Een windstille nacht werd ingezet voor de campingbezoekers van het festival maar rond 4 uur deze ochtend vielen de eerste echte druppels dan toch goed uit de lucht. Tussen de natte tenten en grond ontmoeten we Wesley Van Bruynder (44). “We mogen dan op leeftijd zitten, maar zo zijn we nog eens weg van moeder de huisvrouw. Spijtig van de regen, maar hierna komt de zon er zeker door. Trouwens, we hebben heerlijk geslapen vannacht en zijn zo klaar voor een nieuwe dag vol zware gitaren.”

Zaterdagochtend werd ingezet door de Belgische powermetal band Iron Mask, gevolgd door toppers als Crystal Viper, Twilight Force, Sepultura en Alestorm. Ook het weer zit mee voor vandaag. Er wordt alleen maar zon verwacht wat evenveel betekent als een zomers dagje op ’t Hoge van Kortrijk. Wie wil kan nog tickets kopen via www.alcatraz.be of aan de kassa.