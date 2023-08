Alcatraz ingezet met pre-party: Kortrijk kleurt donker op eerste helderblauwe zomerdag van augustus

Alcatraz maakte zich vandaag op voor een pre-party als voorbereiding op het echte werk de komende drie dagen. Net zoals afgelopen jaren waren ook buren welkom om te proeven van de sfeer. In een mum van tijd waren de 3.000 tickets voor buren dan ook uitverkocht. De metalfans mochten vandaag alvast het festival inlijven met een resem aan coverbands.

Dit jaar worden maar liefst duizenden zwart geklede muziekliefhebbers verwacht in Kortrijk. De organisatie mikt op een kleine 45.000 bezoekers. De gifgroene graszoden waar de organisatie best trots op is, zullen vanaf morgen dan ook langzaam vertrappeld worden door heavymetal boots. Maar eerst terug naar de pre-party. De Definitivos mochten het evenement stevig openen en ook hen fanbase had er oren naar. Tussen het aanwezige volk de familie Dursin die het gegeven best kon smaken.

Lichte rock ’n roll

“We komen hier vooral op ontdekking. We horen de muziek vaak tot in Bellegem en Zwevegem en wilden het hier wel eens ontdekken. Een deel van onze groep blijft wel wat langer dit weekend maar wij zullen dan op de kleinkinderen letten”, klinkt het bij Catherine Dursin.

Ook Jane Lecluyse (6) kon de muziek wel smaken. “Het is niet helemaal mijn ding maar het is wel leuk om hier eens te zijn. Ik zal wel blij zijn als het gedaan”, lacht ze. De kleinkinderen van Catherine konden de weide dan vooral weer smaken om eens goed te ravotten onder het toeziend oog van de ouders. Voor papa Yves Lecluyse wordt het alvast uitkijken naar Heaven Shall Burn, de band die na middernacht aantreedt tijdens het festivalweekend. “Dit is echt mijn festivalweekend en mijn muziekgenre. Dit wordt uitermate goed genieten en met het mooie weer in het vooruitzicht kan het niet anders dan een geslaagd weekend worden.”

Eerste moshpit

De sfeer zat er duidelijk al goed in. © TV

Tijdens de pre-party werden ook de eerste moshpits gedraaid. Want na regen kwam duidelijk zonneschijn voor de bezoekers. Het was dan ook uitleven geblazen vooraan aan het podium voor de vele muziekliefhebbers die de voorbije weken lang op hen lauweren moesten blijven zitten. Zo ook voor Guide Vande Velde (28). “We gingen oorspronkelijk naar Wacken Open Air gaan maar door de regenval geraakten we niet verder dan 500 kilometer. We mochten van de organisatie niet naar het terrein toe gaan, dus was het uitkijken naar vandaag.”