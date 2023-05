Album release van Brihang in AB volledig uitverkocht in slechts 27 minuten: “Tickets voor tweede show beschikbaar”

Het concert van Brihang in de AB, waar hij zijn nieuwe album zal voorstellen is uitverkocht was op exact 27 minuten uitverkocht. De 30-jarige rapper Boudy Verleye zal op vrijdag 27 oktober in Brussel voor het eerst zijn nieuwe liedjes brengen. Omdat de eerste show zo vlug uitverkocht was, kondigde Brihang enkele uren later een tweede show aan op zaterdag 28 oktober.

Als ik het goed begrijp heb in net de AB uitverkocht in 27minuten 😵 — Brihang (@boudyverleye) May 12, 2023



Op woensdag 10 mei stelde Brihang uit Knokke-Heist zijn nieuwe single Tussenin voor bij Michèle Cuvelier op de radiozender Studio Brussel. “Tussenin is een boodschap aan mijn dochter dat ze het niet te veel in extremen moet zoeken, maar dat tussenin ook goed is. Het nummer zit ook tussen hard en zacht, het gaat van heel laag naar heel hoog, een hele rit”, vertelde Brihang toen.

Luister hier naar de nieuwe single ‘Tussenin’ van Brihang: