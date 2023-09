Alain De Reese brengt met ‘Tusschen de Piere en d’Estacade’ nieuwe meezinger over zijn geliefde badstad: “Een modern volkslied”

Na twee jaar radiostilte laat Blankenbergenaar Alain De Reese opnieuw van zich horen: in ‘Tusschen de Piere en d’Estacade’ bezingt hij de geschiedenis van Blankenberge in een notendop, op de tonen van een zelfgeschreven polonaise. “Zie het als een soort hedendaags volkslied: onze populaire badstad is een plek voor iederéén”, aldus Alain, in het dagelijks leven werkzaam bij de Blankenbergse dienst Evenementen.

De Reese is met z’n nieuwe single niet aan zijn proefstuk toe: in 2019 scoorde hij een lokale zomerhit met ‘Strangecabine’ (een bewerking van ‘Zoutelande’, red.), ‘Ip het strange van Blankenberge’ – op de tonen van ‘Rivers of Babylon’ – was een hilarische parodie op de strandrellen en in ‘Twi joar en vier moand’ bezong hij de politieke wantoestanden in zijn geliefde badstad.

Twee jaar werk

Met zijn nieuwe single ‘Tusschen de Piere en d’Estacade’ gaat hij de polonaisetoer op. “Het idee was eigenlijk om een soort hedendaags volkslied of shanty te schrijven over mijn stad. ‘Tusschen de Piere en d’Estacade’ gaat over het ontstaan van Blankenberge als badplaats, de bloeiperiode van de belle époque en de evolutie naar een populaire badstad voor iederéén”, vertelt Alain, die aan het nummer liefst twee jaar bezig was. “Ik kreeg geregeld de vraag wanneer ik nog eens met een nieuw liedje zou komen, maar ik heb flink afgezien van corona en had het daarna professioneel erg druk (Alain werkt in Blankenberge op de dienst Evenementen, red.). Het nummer moest bovendien ook rijpen: elk woord is zorgvuldig gekozen, met verwijzingen naar typische lokale uitdrukkingen zoals ‘me scharhoakens liggen’. Dat zeiden ze hier vroeger van een meisje dat verkering had – het betekende dat ze ‘bezet’ en ‘besproken’ was”, glimlacht Alain.

Dan toch geen zeemanslied, wel een polonaise

Het nummer werd ingeblikt in zijn thuisstudio. Britt Lams verzorgde de backing vocals, de videoclip werd gemaakt door Bart De Coninck. “Blij met het resultaat, ja. ‘Tusschen de Piere en d’Estacade’ was oorspronkelijk bedoeld als zeemanslied, maar uiteindelijk is het meer een polonaise geworden. Dat paste beter bij de ambiance van het nummer”, klinkt het. Of Alain zijn roeping niet gemist heeft? “Ik zing al heel mijn leven, maar het blijft een hobby”, knipoogt hij.

Bekijk hieronder de videoclip: