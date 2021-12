Al halve eeuw liefde voor muziek, Aalbeekse Harmonie huldigt voorzitter Filip Santy

Filip Santy (63) mocht onlangs een gouden medaille ontvangen. Hij is al vijftig jaar muzikant in de Aalbeekse Harmonie, waarvan hij ook al zes jaar voorzitter is.

Als jonge muzikant van dertien jaar begon Filip Santy in 1971 in de jeugdharmonie van Aalbeke te spelen. Filip is trouwens exact even oud als de jeugdharmonie die startte in zijn geboortejaar 1958.

Hoorn

“Mijn vader Arsène was trompettist en zat in het bestuur van de harmonie”, begint Filip. “Voor de muziekschool in Aalbeke startte, gaf mijn vader trompetles aan de jonge gasten.” Meester André Verleye was in Aalbeke een voortrekker van de muziekschool. “Dat was in de tijd dat meesters vooraanstaande personen waren. Ook meesters Edmond, Wilfried en Louis Corne waren toen actief in het muziek van Aalbeke. Dat had een forse impact, zij waren voor ons een voorbeeld. Jongeren hadden toen enkel maar de keuze tussen voetballen, naar de Chiro gaan of naar het muziek gaan. Het stukje Kajotterswerking was al verdwenen in de jaren ‘60-‘70.”

Filip begon zijn muzikale carrière als slagwerker. “Het was de tijd dat meester André de lijnen uitzette. Aangezien de zoon van Arsène Santy begon net toen er een nieuwe leraar voor slagwerk in de muziekschool kwam, was mijn instrument meteen bepaald. Later kwam er een leraar voor hoorn en ik mocht toen hoorn leren spelen. Ik ben dat altijd blijven doen. Het instrument zelf is wel veranderd in de loop der jaren. Zo begon ik met een oud instrument dat waarschijnlijk nog de Tweede Wereldoorlog meegemaakt had.”

Secretaris

In Aalbeke zijn er volgens Filip altijd goede leerkrachten geweest. “Er werd veel talent ontdekt en velen konden doorgroeien.” Filip vertelt dat er op een bepaald moment een revolutie ontstond bij de jongeren in de muziekschool. “Daardoor werden wel een aantal zaken in beweging gebracht en kreeg de jonge generatie meer inspraak.” Mede daardoor kwam Filip al in 1975 in het bestuur van de harmonie terecht.

“Ik begon toen ook als secretaris van de jeugdharmonie te functioneren en geleidelijk aan nam ik meer en meer over van secretaris Louis Corne die penningmeester werd. In 2015 nam Karel François ontslag als voorzitter waarna ik het voorzitterschap heb overgenomen.” Via meester André werd Filip ook meegenomen naar Muziekbond Flandria West-Vlaanderen. “Dat was de provinciale afdeling van het Koninklijk Muziekverbond van België.” Filip werd ook bestuurslid in deze provinciale afdeling. Hij was ook een aantal jaren nationaal secretaris-generaal van het muziekverbond op Vlaams niveau.

Jeugdbeleid

Filip maakte zelf drie voorzitters mee voordat hij zelf deze functie opnam. “Georges Decruyenaere is gestart met het ontwikkelen van internationale contacten. Ik kon hem helpen bij verbroederingen en reizen. Georges was sinds 1969 de derde voorzitter van de harmonie en werd in 1978 opgevolgd door Jozef Neirinck. Na Jozef volgde Karel François, de voorganger van Filip. “Het is een uitdaging voor besturen om minstens 70% van je tijd bezig te zijn met jeugdbeleid. Je moet er steeds voor zorgen dat nieuwe leden zich amuseren in de vereniging. Dat is ons altijd goed gelukt”, blikt de tevreden voorzitter terug.

(ED)