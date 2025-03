Akina Alias Maaike scoort op Spotify:‘Why’ al meer dan 40.000 streams

Maaike Vanderstraeten (22) verzamelde onder haar artiestennaam Akina al meer dan 40.000 streams op Spotify met ‘Why’, een liedje met een tekst van wijlen Sander Deroo. Samen met haar ontdekker Eric De Clercq droomt ze van meer. “We hebben al een mooi repertoire, maar ik wil het rustig aan doen.”

Maaike Vanderstraeten (22) woont met haar bijna driejarig zoontje Mason in de Stationsstraat in Ieper. Ze is de dochter van Jenny Beernaert en Ronny Vanderstraeten en zingt al heel haar leven. “Vroeger deed ik heel veel aan karaoke. We waren met zeven kinderen thuis. Dat was constant zingen en dansen en zo is de passie gegroeid”, vertelt Maaike. “Ik trad in mijn schooltijd wel eens op tijdens opendeurdagen. Zo kwam ik via een leerkracht in contact met Eric.”

Eric De Clercq (73) uit Roeselare is muzikant en producent onder zijn eigen label RCP Music Production. “Die leerkracht was Stoffel Dekeyser”, pikt Eric in. “Hij gaat veel optreden in het amateurcircuit, maar hij komt altijd naar mij om zijn nummers op te nemen en uit te brengen. Twee jaar geleden zei hij: ‘ik heb iemand in mijn klas, je moet daar eens naar luisteren’. Ik zei: ‘stuur ze maar’. Want dat is wel iets dat ik doe: nieuwe talenten promoten.”

“Maaike heeft een heel speciale stem”, zegt Eric. “Een stem waar ik al heel lang naar zoek. Het is moeilijk uit te leggen, maar ze heeft bepaalde ad libs die je niet kan aanleren. Dat zit erin of er niet in, zoals bij Stevie Wonder en Mariah Carrey. Berre bijvoorbeeld heeft ook zo’n stem. We gingen aan de slag met verschillende nummers die pasten bij haar stem. Zo ook met ‘Why’, een nummer dat ik zelf nog geschreven heb met Sander Deroo.”

Poperingenaar Sander Deroo overleed in 2016 op 42-jarige leeftijd bij een tragisch arbeidsongeval. “Hij was een heel getalenteerde zanger en we hebben heel wat radiohits gehad samen”, vertelt Eric. “Ik had de muziek geschreven en Sander de tekst. Dat nummer lag daar al een tijdje te wachten op de juiste uitvoerder. We hebben dat opgenomen en ondertussen zitten we al boven de 40.000 streams op Spotify. Ik vind dat toch wel fameus voor iemand die helemaal uit het niets komt.”

Een verklaring voor het succes op Spotify hebben Maaike en Eric niet. “Op de radio is het liedje niet gespeeld. De playlisten van Radio 2 nemen maar vier nieuwe nummers per week op. Daarom is dat zo moeilijk. Ik heb wel contact gehad met de samensteller en die zei dat ze pech had dat er net die week nieuwe nummers uitkwamen van gevestigde waarden. Intussen heb ik een haak uitgegooid en wie weet komt ze toch nog in de playlist terecht.”

Betekenis artiestennaam

Als artiestennaam koos Maaike voor Akina. “We hebben maanden gezocht naar een naam, tot mijn mama zei dat ik eigenlijk Akina zou heten. Zo heeft het ook een beetje betekenis”, vertelt Maaike. “We hebben nu drie liedjes en volgende week komt er nog een vierde bij. We hebben al een mooi repertoire, maar ik wil het rustig aan doen. Behalve schooloptredens en enkele try-outs heb ik nog geen podiumervaring.”

Ook Eric wil haar nog niet meteen voor de leeuwen gooien. “Het liefst wil ik dat ze op het podium komt met een repertoire van een 12-tal nummers. Eigenlijk wil ik dat ze hetzelfde traject volgt als Berre. Dat ze ‘gevonden’ wordt en dat ze niet overal gepusht moet worden om haar liedjes op de radio te krijgen. Stan Van Samang vroeg wel al om zijn voorprogramma te doen. Misschien komt dat er deze zomer nog van.”

De liedjes van Akina zijn doorleefde ballades, maar haar grote voorbeelden zijn van een ander allooi. “Voor mijn zang kijk ik veel naar Lady Gaga maar persoonlijk ben ik een metalfan”, zegt Maaike, “Zelf ben ik niet meteen van plan om die richting uit te gaan. Mijn stem past daar niet bij.”

Het onverwachte succes van ‘Why’ doet Maaike wel dromen van meer. “Ik zou heel graag verder geraken met het zingen. Ik ben nu keihard alles aan het instuderen, inclusief bindteksten, want ik wil er echt staan op het podium als het zover is. Ik ben ook een studiootje aan het bouwen in mijn huis, want ik wil uiteindelijk ook zelf liedjes schrijven. Ik speel al piano van jongs af. Ook daaraan wil ik hard werken de komende tijd.”