Agnes wint ’t Kelegat van Kortrijk

Agnes Fabiola (34) uit Vichte won zaterdag ’t Kelegat van Kortrijk in OC De Troubadour in Bissegem.

’t Kelegat van Kortrijk was een zangwedstrijd die georganiseerd werd door MMB (Mainstream Music Band). “Daarmee wilden we iedereen uit Kortrijk en omstreken de kans geven om eens met een Big Band mee te zingen”, stelt Tom Vandersarren van MMB.

Er werden zaterdagavond 10 nummers gezongen door 13 deelnemers. “Twee deelnemers kozen voor hetzelfde nummer en brachten dit samen, en er was ook nog een duet.” Agnes Fabiola uit Vichte won met het nummer Cheek to Cheek van Irving Berlin. Debbie Lefevre uit Harelbeke werd tweede en Kurt Lesaffre uit Kuurne derde.

“Zowel voor het publiek als voor de muzikanten was het duidelijk dat Agnes er bovenuit stak. De volgende plaatsen lagen dicht bij elkaar”, luidt het bij MMB. De jury van ’t Kelegat van Kortrijk bestond uit Werner Vandamme, Vanessa Mathhys en Nick Alliet.

Indonesië

Agnes groeide op in Indonesië. “Daar zong ik nog in de kerk”, zegt ze. Tot haar 19de woonde Agnes in Indonesië. Dan ging ze naar China om er te studeren. Ze behaalde een Master Chinees. “In die tijd had ik niet veel tijd meer om te zingen.” In China leerde ze haar toekomstige man kennen, een Belg die in China verbleef om er zaken te doen. “Hij werkt voor het textielbedrijf van de familie in Anzegem”, legt Agnes uit. Acht jaar geleden verhuisde Agnes naar België. Ze werkt in het bedrijf van de familie als fotograaf.

Muziek

Enkel de laatste vier jaar leerde Agnes mensen binnen de muziekwereld kennen. “Ik ben toen naar het Conservatorium in Kortrijk beginnen gaan om er lessen Piano/Jazz te volgen.” Agnes zingt ook bij Sahabat Indonesia (wat betekent: ‘vrienden van Indonesië’). “Ik wil hier goed integreren want ik zal hier wel voor altijd wonen”, zegt ze. De laatste jaren lag het zingen bij Agnes op een laag pitje. “Ik ben 2,5 jaar geleden bevallen van mijn zoontje en ook corona zorgde voor een pauze.”

Agnes droomde er echter van om eens bij een bigband te zingen en liet deze kans met ’t Kelegat van Kortrijk niet voorbijgaan. “Ik had wel niet verwacht om te winnen, ik vond het al leuk om te mogen deelnemen”, getuigt Agnes. Door te winnen mag Agnes nu mee optreden met MMB tijdens hun eindejaarsshow op 25 en 26 november in OC De Troubadour in Bissegem.