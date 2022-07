Aftellen naar derde editieNight of the Proms

Het zijn drukke tijden voor Peter Bruneel, eventmanager van de gemeente Koksijde. De deadline voor de Night of the Proms Summer Edition nadert en als coördinator ziet hij het als een uitdaging om hét Koksijdse zomerse topevenement in goede banen te leiden.

Het idee om de Night of the Proms naar Koksijde te halen, ontstond drie jaar geleden. “De burgemeester vroeg om nieuwe voorstellen te bedenken om Koksijde in de kijker te zetten als aantrekkelijke toeristische gemeente”, vertelt Peter. “Simpel was het niet om een nieuw en kwalitatief mega-event voor een breed publiek met een hoge belevingswaarde te realiseren. Ik heb toen contact opgenomen met Jan Vereecke, medeorganisator van de Proms, mede-eigenaar van P.S.E. Belgium en directeur van het Sportpaleis. Jan heeft een sterke persoonlijke band met Koksijde en we zaten meteen op dezelfde golflengte. De NOTP Summer Edition werd het eerste openluchtconcert in België en ook de duizendste editie.”

Inspraak in programma

“Het eerste jaar selecteerde Antwerpen de artiesten, het tweede jaar kregen we inspraak en konden we kiezen tussen een vijftal artiesten, uiteraard binnen het budget. Dit jaar staan er weer topartiesten op de affiche, met eigen kleppers als Natalia, Bart Peeters en Metejoor en als buitenlandse gasten Katrina en Umberto Tozzi. Jammer dat we icoon John Miles moeten missen, maar zijn zoon zal er wel bij zijn. Wat het evenement uniek maakt: het is een mooi, volwaardig programma, gevuld met een variatie aan geweldige artiesten én een gereputeerd liveorkest. Nieuw en uniek is de wedstrijd ‘Lokaal muzikaal talent’ die we eraan hebben gekoppeld. De twee winnaars staan dit jaar op het podium!”

Backstage in kerk

De Antwerpse organisatie neemt het artistieke luik voor haar rekening, met het orkest en de artiesten, de opbouw van het podium en de klank- en lichtinstallatie. De gemeente zorgt voor de tribunes, afsluiting van de terreinen, het bewaken van de parking, toegangscontrole, beveiliging, catering, sanitair,… De kerk wordt ingericht als backstageruimte, voor de kleedkamers en catering van de artiesten.

“We schakelen voor dit evenement de logistieke dienst in, de collega’s toerisme, een team van zo’n honderd vrijwilligers en we werken goed samen met onze politiezone Westkust”, zegt Peter. “Het is een fantastisch, uniek project met ambiance, en hoewel door corona prijzen van materialen, technieken en catering zijn gestegen, kunnen we rekenen op een fijne samenwerking met trouwe partners. Dit jaar zijn er opnieuw staan- en zitplaatsen voor zo’n 6.500 bezoekers.” (Myriam Van den Putte)