Affiche zesde editie van Wave/Synth pop-festival W-Festival in Oostende is compleet

Van woensdag 24 tot zondag 28 augustus vindt in Oostende het Wave/Synth pop-festival W-Festival plaats. De affiche oogt indrukwekkend.

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen en W-Festival voegt alvast de volgende en final negen glamoureuze topnamen toe aan zijn spectaculaire affiche: Sheila E, Arrested Development, Kid Creole And The Coconuts, Stereo MC’s, The Lightning Seeds, Scritti Politti, Christopher Cross, Paul Carrack en Soulsister. Tevens is er een programmawijziging: Big Country verhuist vanwege praktische overwegingen van donderdag 25 augustus naar woensdag 24 augustus.

Topaffiche

Daarmee is het programma van de zesde editie van het W-Fest helemaal volledig. Dit even bijzondere als unieke 80s/90’s-evenement wordt ook in 2022 op de prachtige locatie van het Klein Strand in Oostende georganiseerd.

Eerder kondigde de organisatie al onder meer de volgende namen aan: Holly Johnson, Bauhaus, Fiction Factory, Squeeze, The Animals, Nits, Alphaville, Level 42, The Proclaimers, UB40 Featuring Ali Campbell (in memory of Astro), Tony Hadley, ABC, Cock Robin, Deacon Blue, Anne Clark, Thompson Twins’ Tom Bailey, Belinda Carlisle, Go West, Heaven 17, Hot Chocolate e.v.a.

Tickets zijn tot 10 januari in voorverkoop te koop op de websitewww.w-festival.com.