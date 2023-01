Adil & Emi staan op het podium in Bolwerk

Op vrijdag 3 februari om 20 uur treden Adil Hombecq (27) en Emi Van Rijn (25) voor een tweede keer samen op in Bolwerk in Kortrijk. Hun akoestische muziekband Adil & Emi bestaat amper twee maanden. Ze leerden elkaar kennen op een avond in jeugdcentrum De Stroate.

“Ik sprak Adil aan nadat ik hem zag gitaarspelen, ik vond het meteen de max. Toen had ik hem zelfs nog niet horen zingen. In de pauze raakten we aan de praat en we voelden al snel de klik om samen iets uit te proberen”, vertelt Emi. Sindsdien spreken de twee elke vrijdag en zaterdag af om te repeteren.

Akoestische covers

“Momenteel brengen we nog akoestische covers van bijvoorbeeld Queens of the Stone Age, Angus & Julia Stone, The Weeknd, Billie Eilish en alt-J, maar het is de bedoeling om verder te evolueren naar eigen muziek”, vertelt het duo. Adil speelt gitaar en zowel hij als Emi zingen. Na een eerste try-out in De Stroate staan ze op vrijdag 3 februari opnieuw samen op het podium in Bolwerk in Kortrijk, maar dat zijn Adil en Emi al gewend. Zij danst al enkele jaren bij The Fam en heeft al verschillende optredens achter de rug.

“We hebben enorm veel zin om hierop verder te bouwen”

Zingen voor een publiek was dan wel weer een een nieuwe ervaring voor Emi. Adil daarentegen draait al veel langer mee in de muziekwereld. Met zijn rockband Other Than The Others speelde hij 73 keer op één jaar en nam hij ook een videoclip op op het dak van De Kreun. De band doofde helaas uit en na een soloproject en het perfectioneren van zijn gitaarspel is Adil klaar voor een volgende uitdaging. “Emi zit qua mindset op hetzelfde niveau. We hebben alle twee enorm veel goesting om dit project verder uit te bouwen”, besluit Adil.

Volg hun avontuur op Instagram via @adil_emi_official_