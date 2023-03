Accomusicband brengt 32ste accordeonconcert in Ter Deeve

Op zaterdag 11 maart verzorgt de Accomusicband het 32ste accordeonfestival in feestzaal Ter Deeve, Bonestraat 24 in Meulebeke. Dirigent van dienst is Noël Van Gaever. Voor het gastoptreden zorgt accordeonvirtuoos Seppe Vandewalle.

Feestzaal Ter Deeve wordt opnieuw het mekka voor iedereen die van accordeonmuziek houdt. Na drie jaar stilzwijgen door de coronaperikelen kan men opnieuw genieten van de accordeonklanken.

De Accomusicband zag het levenslicht in 1986, toen nog onder de noemer de Petra’s, een naam die in 2002 officieel veranderde in Accomusicband. Onder impuls van een dynamisch bestuur slaagde men erin om heel wat optredens in binnen- en buitenland te versieren. Het gezelschap heeft ondertussen twee cd’s uitgegeven: Attraction en Progression.

Programma

Op het zeer gevarieerde programma staan enkele medleys van onder anderen Dalida, Elvis Presley, Will Tura en Christoff naast pakkende instrumentale nummers van André Brasseur, Martin Kopf en bewerkingen van de hand van Noël Van Gaever. Seppe Vandewalle brengt met musetteklanken zijn virtuositeit tot leven.

Het 32ste accordeonconcert begint om 19.30 uur in zaal Ter Deeve. Kaarten in voorverkoop kosten 10 euro, aan de deur betaalt men 12 euro. Kaarten zijn te bekomen bij Noël Van Gaever (051 46 75 98), Christine Verschatse (0479 24 63 54), Luc Bouckhuyt (051 48 73 12), Daniël Vandekeere (051 46 67 79) en in taverne De Kiste Tielt (051 40 51 53). Info en reservatie bij Joris Uyttenhove (0473 86 03 80, j.uyttenhove@kawanda.be). (LB)