Academies Poperinge en Ieper brengen FluteSounds

Informele gesprekken tussen collega’s leveren soms mooie resultaten op, zoals toen bevriende fluitcollega’s uit de Ieperse en Poperingse Academies in 2020 de eerste ballonnetjes oplieten over een eventuele samenwerking. Lut Degrauwe: “Het overstijgen van het traditionele klasconcert, maar ook de overtuiging dat het delen van eenzelfde muzikaal podium voor ongekende vreugde zorgt, was de voornaamste drijfveer. Samen gingen we aan de slag voor onze eerste editie van november 2020, die uiteindelijk naar november 2021 werd opgeschoven.”

Ondertussen staat de derde editie al op de planning, zegt Tine Devoghel. “Dit jaar hebben we opnieuw een rijk en gevarieerd programma waarin iedereen aan bod komt. Na heel wat brainstormmomenten leggen we ons programma vast. Hierbij is er steeds oog voor het niveau van elke leerling en voor de muzikale uitdaging. Zowel de beginners, met slechts twee maanden fluitles achter de rug, als de mensen die in hun afstudeerjaar zitten komen aan hun trekken.

Ook de woordklas (Ieper) en de Balletklas (Poperinge) dragen hun steentje bij. Het ruimere talent komt ook aan bod: sommigen van onze leerlingen kleuren het podium met andere talenten. In totaal zullen 110 leerlingen deelnemen. Daarnaast verrassen we het publiek ook met een special guest!”

Of dit initiatief jaloezie opwekt bij andere instrumenten? Siska Vandenbulcke en Trui Allemeersch zeggen nagenoeg gelijktijdig hetzelfde. “Van onze collega’s krijgen we enkel steun en waardering. Er lopen heel wat initiatieven en projecten op beide scholen. FluteSounds is slechts een van de vele projecten.” (DS)