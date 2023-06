Absynthe Minded sluit twaalfde editie van p’LatseDoen af

Op zaterdag 8 juli wordt de groene oase gelegen aan de Kuurnse Vlaskouter opnieuw een dag omgetoverd tot een gezellig festivalterrein. De twaalfde editie van p’LatseDoen kondigt zich veelbelovend aan met lokaal talent, Raaf De Witte en Absynthe Minded.

De aftrap wordt op 8 juli gegeven door de Nederlandstalige rockband Raaf De Witte, een zo goed als gloednieuwe band, maar met heel ervaren muzikanten die hun strepen reeds verdienden in tal van andere muzikale projecten. “Dat we precies de groep Raaf De Witte P’LatseDoen laten openen, is niet toevallig”, vertelt voorzitter Sven Maes. “De frontzanger van de groep is namelijk oud-Kuurnenaar Michael Dewitte. De groep gaf halfweg mei een eerste optreden in een goed gevulde OC De Vonke in Heule.”

Jubileum Absynthe Minded

“Dat we met de organisatie van p’LatseDoen al altijd fan zijn geweest van bands die furore maken in De Nieuwe Lichting van Studio Brussel, hebben we al meermaals aangetoond in het verleden. Ook dit jaar hebben we opnieuw een winnaar van deze talentenwedstrijd te gast op ons festival, met name ILA, met frontvrouw Ilayda Cicek die gitaarmuziek brengt met rauwe emoties. Daarnaast kan ik daar ook nog aan toevoegen dat Ilayda een typerend stemgeluid heeft dat ongetwijfeld niemand onberoerd zal laten. Onze headliner dit jaar is Absynthe Minded, de band rond Bert Ostyn. Dit jaar mag de groep trouwens zijn 20ste verjaardag vieren en hun optreden op ons podium maakt deel uit van hun verjaardagstournee.”

Lokaal talent

“Maar dit jaar keren we ook wat terug naar onze roots, gezien we met Club 900 weer lokaal talent de kans geven om zich tonen, een initiatief dat we nemen naar aanleiding van de 900ste verjaardag van Kuurne. In de kleine tent naast het hoofdpodium staan onder meer Bard uit Kuurne, Jamina uit Kortrijk, Bruszko & QWwisto uit Harelbeke en Meermens uit De Haan geprogrammeerd. De Club 900 wordt afgesloten door ‘4 bladzijden tegen morgen soundsystem ft. die van Engels’. Deze twee heren zullen vooral voor (oud-)leerlingen van Spes Nostra geen onbekenden zijn!” (BRU)

P’LatseDoen vindt ook dit jaar plaats op de evenementenweide aan de Vlaskouter. Tickets kosten 10 euro in voorverkoop tot 18 juni, daarna betaal je 12,5 euro. Tickets kunnen besteld worden via www.platsedoen.be. Ook alle andere info is terug te vinden op deze website.