Aalterse elektro-grungeband ‘Driving on Salvia’ geselecteerd voor Humo’s Rock Rally

Je moet het maar doen: amper twee jaar bestaan, je zonder enige verwachting inschrijven in Humo’s befaamde Rock Rally 2024 en uit maar liefst 782 bands plots geselecteerd worden! Het overviel frontman Frederik Bisschop (35), Tom Berth (44) en Brecht Tant (31) van de Aalterse elektro-grungeband ‘Driving on Salvia’. “We zullen ons tegen het overwegend jonge geweld mogen bewijzen”, aldus het trio.

“Eigenlijk is onze deelname aan Humo’s Rock Rally een lucky shot”, vertelt Frederik Bisschop. “Ikzelf en Tom uit Aalter en Brecht uit Schuiferskapelle hebben al enkele kilometers op de teller en spelen en speelden in groepjes als Kleinkitsch, Animal Wonka, Rule Of Thumb, Futon en Lacuna. We zijn grootgebracht op een dieet van grunge, psychedelische rock, postpunk, house en euro-trance. Om dan toch geselecteerd te worden voor de moeder van alle rockconcours… Waw!”

Indie op beats

Brecht Trant (drummer) maakte van een bijgebouw in zijn tuin in Schuiferskapelle een repetitiekot annex studio. Daar groeide twee jaar geleden ‘Driving on Salvia’. “De Humo-selectie is een echte verrassing, maar we zijn er klaar voor. Ons ingestuurde nummer ‘Suave MF’ (de initialen staan voor mother f*cker) moet dan toch indruk gemaakt hebben. We repeteren nu tweemaal per week en geven volle gas. Want tegen de voorronde op 17 februari in De Vaartkapoen in Sint-Jans-Molenbeek moeten we alvast drie nummers kant en klaar hebben. Frederik is de man die voor de lyrics zorgt en hij is niet te stoppen. Misschien is het wel een voordeel dat ons trio ook drie verschillende muziekgenres combineert, waar we nog geen echte stijl kunnen op plakken. Elektro-grunge komt nog het meest dichtbij, of neo-nostalgische indie op beats.”

De band ‘Driving on Salvia’ gaat naar Humo’s Rock Rally. “We zijn er klaar voor”, zeggen Frederik Bisschop, Brecht Tant en Tom Berth. © gf

Eerste EP

Komt de Humo-selectie niet te vroeg? “Dat dacht ik niet”, weerlegt Tom Berth (basgitaar). “We hebben een pak ervaring, al heel wat muzikale watertjes doorzwommen en waren net van plan een eerste EP in eigen beheer af te werken. Daarvoor hebben we toch al zo’n dozijn nummers min of meer klaar. Muziek is onze passie en we dromen ervan eindelijk uit ons repetitiekot te raken en zoveel mogelijk te kunnen optreden. Humo’s selectie geeft ons die kans. “

Wolfgang achterna

Na de voorronde op 17 februari volgen in maart de halve finales en op 28 april de finale. Zelf acht de band de kans heel klein om door te stoten, maar wie weet treedt het drietal wel in de voetsporen van Rock Rally-winnaars zoals The Van Jets. Daar zat ook een Aaltenaar in: Wolfgang Vanwymeersch. Wie weet gaat ‘Driving on Savia’ wel Wolfgang achterna? (GGM)