7de editie ‘Devils Rock for an Angel’ in Zillebeke

Op zaterdag 24 september davert Zillebeke op zijn grondvesten. Vanaf 12.30 uur zijn de deuren open om aan te schuiven voor metalfestfestival ‘Devils Rock for an Angel’. “Wij zijn een 100-procent-benefietfestival waar alle opbrengst naar goede doelen gaat”, vertelt organisator Didier Declercq.

“Een van de jaarlijks terugkerende goede doelen is Villa Rozerood, een zorghotel in De Panne voor kinderen met een levensbedreigende ziekte”, vervolgt Didier Declercq. “Daarnaast wordt er ook een deel geschonken aan vzw Saying Goodbye, een organisatie uit Kortrijk die zich inzet voor kinderen en volwassenen die geconfronteerd werden met het verlies van een dierbare. Tot slot wordt dit jaar aandacht geschonken aan het G-Team Recreas KOG Stasegem. Dit is een voetbalploeg voor kinderen en jongvolwassenen met een beperking. Elke week kunnen een 65-tal jongeren in een ongedwongen sfeer en naar ieders mogelijkheden hun favoriete sport beoefenen.”

Hardrockcovers

“We hebben heel wat vrijwilligers en er is ook security, maar dat is uit voorzorg”, verduidelijkt Didier Declercq. “In de metalscene wordt nooit gevochten, dat is soms een misvatting die mensen hebben over ons metals. Het mag wel een stevig feestje worden. Met onder meer Catalyst, Devil’s Bargain, Ramses, Wound Collector, Cult of Scarecrow, Bleedskin, Fabulae Dramatis, Downricht Malice, Lions Pride en Trubute-band Meatallica kan dit feestje niet mislukken. De nieuwsgierigen mogen zich vrij voelen een frietje te komen steken, een pintje te drinken of een braadworstje te verorberen, daar moet je geen entree voor betalen. Het ruig uitziende publiek zijn echte lieverds. Wij zijn één team gedreven door gemotiveerde mensen met het hart op de juiste plaats. Er wordt ook een fonds voorzien voor vzw Mathijs in Ieper. Ze kunnen alle hulp gebruiken voor de kinderopvang van jongeren met een beperking. Als we de opbrengst van de zes vorige edities optellen, zitten we aan een bedrag van 48.666 euro en daar zijn we best fier op”, besluit Didier Declercq. (EG)

‘Devils Rock for an Angel’ vindt plaats op 24 september in oc In ‘t Riet, Seelbachdreef 4 in Zillebeke. De deuren openen om 11 uur, de eerste band treedt op om 12 uur. Tickets in voorverkoop kosten 22 euro, aan de deur betaal je 26 euro. Meer info op https://devilsrockforanangel.be/.