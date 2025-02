60-jarig Jakobuskoor neemt afscheid van dirigent Daniël Reynaert: “We zijn een hechte vriendenkring”

Op zondag 9 februari vierde het Gitse Jakobuskoor, in de volksmond ‘Het Mannenkoor’, zijn 60- jarig bestaan. De misviering om 10.30 uur stond in het teken van dit diamanten jubileum. Bij die gelegenheid bedankten de koorleden hun jarenlange dirigent Daniël Reynaert, die er nu mee ophoudt.

Het allereerste kooroptreden gaat terug naar 14 februari 1965, ter gelegenheid van de Dag van de Soldaat. “Het koor werd eind 1964 gesticht door de toenmalige onderpastoor E. H. Berat (1923 2007), die ook de eerste koorleider werd. Na meester Georges Bossuyt (1921 2004) nam Marc Delbeke het stokje over en onze huidige dirigent is Daniël Reynaert. Ook de begeleiders waren heel belangrijk in het koorgebeuren. Meester Gaston Derpoortere was de eerste begeleider, opgevolgd door wijlen koster Georges Panen. De huidige organist is Arnold Sercu. Van 1964 tot 2002 was het koor gekend onder de naam ‘Zingt de Heer’ (Cantate Domino). In 2003 kozen de leden voor een nieuwe naam, gelinkt aan de patroonheilige van onze Gitse kerk, het Jakobuskoor”, zo klinkt het.

Hechte groep

Het huidig koor telt 21 leden en staat onder het voorzitterschap van Hugo Vandenbussche. Zijn voorgangers waren wijlen André Grymonpon en Marcel Coghe, die nog altijd koorlid is. “Slechts weinig zangers zijn muzikaal geschoold, maar allen zijn ze bezield om hun zangtalent naar voren te brengen. Gedurende die 60 jaar waren er 83 zangers lid van het koor en vijf leden, die er van het begin bij waren, zingen nog altijd mee. Het koor is ondertussen een echte vriendenkring geworden die elkaar steunt, met leden die er zijn voor elkaar”, klinkt het.

Legendarische feesten

In die 60 jaar waren er ook de jaarlijkse bijeenkomsten en uitstappen met de partners. “Onze legendarische koorfeesten zorgden voor de nodige ambiance en het bestuur zorgt er telkens voor dat er een heerlijke maaltijd voorgeschoteld wordt. Doordat het koor deel uitmaakt van de pastorale eenheid, kregen we nog meer kansen. Zo denken we aan het samen ‘kerst-zingen’ of speciale parochiale vieringen. Op vraag van de ouderraad verzorgden wij vele jaren het kerstconcert in de Gulden Zonne, met alle mogelijke mannelijke zangers uit Hooglede en Gits.

Het Jakobuskoor, dat optreedt in donkerblauw kostuum en grijze das, is in eerste instantie verbonden aan de parochiekerk van Sint-Jakobus de Meerdere van Gits, maar verzorgt daarnaast op verplaatsing missen, jubilea, huwelijken en begrafenissen. Het oeuvre daarbij omvat religieuze en profane werken, met daarnaast enkele klassieke en populaire stukken.

Liedjes en missen

“Ons repertoire bestaat uit een 300-tal liederen, maar ook missen van bekende en minder bekende musici. Denk maar aan de ‘Deutsche Messe’ van Schubert, de ‘Kleine Barokmis’ van Van Haperen of de ‘Missa’ van Perosi. We hebben de ‘Missa Cantantibus Organis’ van Deschler gezongen, de drie missen van Michael Haller en de Mis van Kuyl. En we zijn vooral trots op de ‘Missa Sancti Jacobi’, gecomponeerd door onze begeleider Arnold Sercu.”

“Ons koor beschikt over een verzorgde ‘uitvaartmap’ met een zestigtal gepaste liederen. Er is heel wat werk verricht in de loop der jaren met ontelbare repetities. Van december 1964 tot november 1969 repeteerden we bij E. H. Berat thuis. Van december 1969 tot februari 1973 bij André Grymonpon thuis. Van maart 1973 tot 1977 in het Cultureel Centrum en wegens verbouwingen van februari 1977 tot februari 1979 in de jongensschool. Sinds maart 1979 tot op heden repeteren wij in het Cultureel Centrum van Gits”.

Door de impulsen van koster Arnold en dirigent Daniël waait er al zo’n 20-tal jaar een nieuwe, frisse wind door het koor. Arnold is een muzikale duizendpoot en zorgt vaak voor de ludieke noot. “Denk maar aan de vele café-chantants die georganiseerd werden door hem en zijn muzikale vrienden. Op 9 februari 2025 zongen wij de ‘Missa Quarta’ van A. Moortgat, ter gelegenheid van ons diamanten jubileum.”

“Het is helaas meteen ook het afscheid van Daniel Reynaert als dirigent van ons Jakobuskoor. Zijn positieve ingesteldheid en motivatie hebben de sfeer in het Jakobuskoor altijd erg beïnvloed”, luidt het. (EVG)