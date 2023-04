4AD Muziekclub in Diksmuide opent 35 uur lang voor 35-jarig bestaan

De 4AD Muziekclub in Diksmuide viert dit weekend zijn 35-jarig bestaan met een feest dat 35 uur duurt. Naast muziek staan onder meer ook een muziekruilbeurs, inzamelactie van muziekinstrumenten, caféspelen, oliebollen en pannenkoeken op het feestmenu.

Patrick Smagghe (56) wou in 1988 iets unieks creëren, een plaats met een lage drempel voor muziekliefhebbers zonder een grote afstand tussen artiest en publiek. Muziekclub 4AD startte kleinschalig, maar groeide al snel uit tot een begrip in Diksmuide en ver daarbuiten. Heel wat artiesten die aan het begin van hun carrière stonden, kwamen in 4AD optreden en groeiden uit tot internationaal bekende en erkende muzikanten. De club breidde uit en verhuisde.

Duurzaamheid

4AD stond niet alleen voor muziek, maar schaarde zich van meet af aan achter het duurzaamheidsidee. “Vanaf het begin zijn we voluit voor duurzaamheid en sociale inclusie gegaan en de club speelt daar vandaag een echte pioniersrol in. Bij ons kan je naast concerten ook terecht voor workshops, film, expo en theater. Daarnaast kan je als beginnende of gevestigde band repeteren en experimenteren naar hartenlust”, aldus stichter Patrick Smagghe. “Dat we vandaag ons 35-jarig bestaan kunnen vieren en intussen nog altijd een relevante en belangrijke rol spelen in het muzieklandschap is natuurlijk een reden om te vieren. Dat gaan we dan ook als vanouds én in stijl doen op vrijdag 21 april en op zaterdag 22 april.”

Er staan vijf gratis concerten op het programma van bands die dezelfde spannende en energieke vibe hebben waar 4AD voor bekendstaat staat, maar er is nog veel meer. “Het 4AD Muziekcafé is het centrale punt gedurende de feesten”, vertelt Patrick Smagghe. “Er is een muziekruilbeurs op zaterdag en een inzamelactie van muziekinstrumenten voor vluchtelingen in samenwerking met Fedasil. Daarnaast is er heel wat in de rand te beleven: er is eten en drinken waarbij de verschillende 4AD-vrijwilligers elkaar 35 uur lang afwisselen om het feest draaiende te houden.”

Vijf bands

Een eerste band die komt optreden, Brorlab, brengt Antwerpse, psychedelische gabberpunk en is een garantie voor energieke performances. Zij worden gevolgd door Klakmatrak, een zijproject van STAKE-zanger Brent Vanneste. Vervolgens staat Turf op de planning. De band transformeert het rauwe alledaagse naar hun eigen muzikale kunstvorm, allemaal in het West-Vlaams. Volgende op de lijst is Tuvula; hun muziek zweeft op de grens tussen postpunk en psychedelische pop, met een verslavende popsound. Het evenement wordt afgesloten door The Glücks, die West-Vlaamse garagepunk brengen.