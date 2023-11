47ste André Demedtsprijs wordt op 7 december uitgereikt aan Sigiswald Kuijken in Concertstudio

Sigiswald Kuijken is de 47ste laureaat van de André Demedtsprijs, een onderscheiding die de Kortrijkse Marnixringen Broel en Kleikop om de twee jaar uitreiken aan een persoon of vereniging die zich op een opmerkelijke manier verdienstelijk heeft gemaakt voor Vlaanderen en de Nederlandse taal en cultuur, en zo in de voetsporen treedt van schrijver André Demedts.

De Marnixring staat ten dienst van de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap. “Niet alleen door die te verspreiden en te bevorderen, maar ook door vriendschap en dienstbetoon onder onze leden aan te moedigen ongeacht hun levensbeschouwelijke en politieke overtuiging”, aldus Bart Flamée, voorzitter van MR Kortrijk Kleikop.

De André Demedtsprijs werd voor het eerst uitgereikt in 1970 aan wijlen Luc Verbeke (schrijver, dichter en stichter van het Comité Frans-Vlaanderen). De laatste laureaten zijn wijlen prof. em. Etienne Vermeersch (in 2015), componist en dirigent Dirk Brossé (in 2017), ondernemer Dirk Vyncke (in 2019) en filosofe, auteur en columniste Tinneke Beeckman. Sigiswald Kuijken (79), violist met wereldfaam en dirigent, is de 47ste laureaat. “Hij is medeoprichter en bezieler van het barokorkest La Petite Bande waarmee ze talloze opnames en tientallen concertreizen maakten door Europa, Japan, Noord- en Zuid-Amerika en Australië. Zijn tomeloze inzet en enthousiasme blijven muzikanten en muziekliefhebbers wereldwijd inspireren”, aldus Flamée. Sigiswald woont samen met zijn vrouw Marleen Thiers in het Begijnhof.

De uitreiking van de 47ste André Demedtsprijs vindt plaats op donderdag 7 december om 19.15 uur in de Concertstudio aan het Conservatoriumplein in Kortrijk. De laudatio wordt uitgesproken door prof. dr. Joost Weyler, hoogleraar Epidemologie en Sociale Geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen. De beloftevolle jonge musici Anouk Vandenbussche (hobo) en Aran Lamaire (piano) verzorgen de muzikale intermezzi. De uitreikingsplechtigheid wordt omstreeks 21 uur besloten met een receptie, aangeboden door het stadsbestuur.