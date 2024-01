44ste nieuwjaarsconcert van jeugdensemble Jorko: “Inkomsten zijn belangrijk voor voortbestaan Jorko”

Wie het jeugdensemble Jorko aan het werk wil zien, moet zaterdagavond 6 januari om 20 uur naar cc de Balluchon. Daar verzorgt het orkest onder leiding van dirigent Robin Verhelst voor de 44ste keer een nieuwjaarsconcert. Jorko is ondertussen al ruim 40 jaar actief en bestaat uit twee groepen muzikanten tussen 10 en 45 jaar.

“De mini’s zijn jonger dan 12 jaar en daarnaast heb je nog de gevorderden. Sommigen zijn veertigers, die zijn blijven hangen omdat ze graag in groep musiceren”, vertelt voorzitter Luc Desimpel (70) enthousiast. “In tegenstelling tot de Koninklijke Fanfare Sint-Joris, onze zustervereniging binnen de vzw, treedt Jorko niet zo vaak op. Ons nieuwjaarsconcert is bijgevolg een unieke gelegenheid om de groep eens aan te werk te zien. Het repertoire dat we brengen, is heel divers. Naast bekende werken voor blaasinstrumenten staan er zaterdag ook filmmuziek en zeer herkenbare melodieën op het programma. We hopen op een massale opkomst, want we treden maar één keer op.”

Geen sinecure

“Vroeger gaven we twee nieuwjaarsconcerten, maar door corona is het aantal muzikanten sterk afgeslankt”, aldus de voorzitter van Jorko. “Door de privacywetgeving is ook het rekruteren van nieuwe leden geen sinecure. We mikken op jongens en meisjes die naast hun opleiding in een muziekacademie ook bijkomende muzikale vorming in groepsverband willen opdoen. We repeteren maar één keer op zondagvoormiddag en streven naar een goede samenhang en een leuke sfeer binnen de groep.” Luc Desimpel geeft zonder enige schroom ook eerlijk toe dat de inkomsten van het nieuwjaarsconcert belangrijk zijn voor het voortbestaan van Jorko. “De verzekering van onze leden, de aankoop van partituren en de huur van de zaal lopen snel op tot ruim tweehonderd euro per repetitie. Aangezien we ruim vijftig keer per jaar repeteren, is het belangrijk om met de inkomsten van ons nieuwjaarsconcert een spaarpotje aan te leggen.” (PDC)

Kaarten voor het nieuwjaarsconcert van Jorko zijn te verkrijgen via het e-mailadres tickets.jorko@gmail.com en kosten 15 euro en 7 euro (voor kinderen jonger dan 12 jaar).