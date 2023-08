40ste Skalulfeesten met internationale line-up: “Van Monroaw tot Pat B en Ghost”

Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 augustus hebben de 40ste Skalulfeesten plaats op de Oude Gemeentekoer in de Stationsstraat 5 a in Lendelede. Drie dagen feesten met steengoede bands en dj’s. Klinkende namen als de band Monroaw en deejays als Robert Falcon, Pat B en Ghost.

De Skalulfeesten hebben meestal plaats tijdens het weekend van Lendelede Kermis. Op 25 augustus zijn ze al aan hun 40ste editie toe. Eén keer waren er geen Skalulfeesten: in 2020 omwille van corona. Vroeger was er op zondag een optreden van een stand-upcomedian, maar dat is verleden tijd en nu houdt men het bij een afterparty. De ruime Werkgroep Skalulfeesten is vele maanden zoet met de organisatie van haar festival. Maar daarnaast zijn er nog heel wat vrijwilligers nodig om het festival in dat weekend vlot te laten verlopen.

Opening

Vrijdag 25 augustus starten de 40ste Skalulfeesten om 22 uur, nadat op het Dorpsplein de kermis is ingezet. Medaase is een allroud dj-duo dat vaak optreedt in de regio Kortrijk. Vorig jaar namen ze deel aan MNM Start To DJ waar ze het tot in de finale schopten! Anderhalf uur later is het aan de Lierse dj Robert Falcon die al op Tomorrowland in Boom, Parookaville en World Club Dome (Denemarken) en Sunburnfestival (India) stond. Om 00.30 uur komt Lendeledenaar Gud Vibez voor de vierde keer naar de Skalulfeesten. Na hem, omstreeks 2 uur, staat de ook internationaal bekende Pat B op het podium. Hij wordt omschreven als de koning van de retro, jumpstyle en harder styles! Van 2.30 tot 4 uur speelt ook nog Donutz. En vanaf 4 uur neemt Gud Vibez als Darker Vibez in een techno en psychedelic trip. Voor de liefhebbers!

Rockmuziek

Zaterdag 26 augustus start Monroaw al om 20 uur. Een rockband die de grenzen van de rockmuziek aftast! Volgens de DIY-filosofie maakt de band zijn eigen platen beïnvloed door de stijlen die de bandleden zelf graag horen: vroege hardrock, grunge en melodieuze 80s/90s rock. Monroaw speelt zijn muziek graag vol overgave op het podium, zonder toegevingen: hard als het nodig is, zacht als het nummer erom vraagt, maar altijd vol overtuiging! Ook voor een breder publiek. Om 22.30 uur is het aan Radio Spandex die in 2021 al eens op de Skalulfeesten stonden. In 2021 passeerden ze hier al eens de revue met de meest opwindende hits uit de jaren 80. Verwacht je aan hits van Madonna, Michael Jackson, Prince, Wham!, Queen, Bon Jovi, Eurythmics, Tina Turner… Om middernacht is het de beurt aan dj Ghost, een Belgische producer die al op alle edities van Tomorrowland speelde en onder andere resident was in de clubs Cherry Moon en H2O! Na dit icoon is Herman Heüning aan de beurt. Hij staat al 10 jaar op de Skalulaffiche en is bekend voor zijn afterparty’s.

Afterparty’s

Zondag 27 augustus zijn er de afterparty’s voor wie er nog niet genoeg van kreeg. Met duo Herman Hëuning en Darker Vibez, dj San Cierso, dj Stefmeister en VNDLS! Alle 4 hebben ze het Skalul en de Skalulfeesten er al van overtuigd dat ze zonder veel moeite iedereen aan het dansen krijgen en dit tot in de vroege uurtjes! Van 20 uur tot in de vroege uurtjes op maandag… Op de festivalsite betaal je met drankjetons. De eetkraampjes staan buiten het festivalterrein opgesteld en daar moet je met cash betalen.

Voor vrijdag 25 augustus betaal je 10 euro, voor zaterdag 26 augustus 8 euro. Zondag 27 augustus is gratis. Een combiticket voor het weekend kost 25 euro. Bestellen kan via de website www.skalulfeesten.be