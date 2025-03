360 bands schreven zich in voor Red Rock Concours in Brugge: vier finalisten zijn aangeduid

360 bands hebben zich ingeschreven voor het Red Rock Concours in Brugge. De jury duidde na rijp beraad de vier finalisten aan. Het zijn YUMA (Ruiselede), Maquillage (Mechelen), Yerra Yerra (Hasselt) en West Coast Caravan (Gent). De eerste en de vierde groep krijgen het ‘Brugotta’-label, omdat ze een of meerdere Brugse muzikanten tellen. De Mens sluit op 1 mei het festival in het Astridpark in Brugge af.

Acht bands maken zich op om er op 1 mei in het Astridpark in Brugge een ‘fjeeeestjeuh’ van te maken. Na de aankomst van de 1 mei optocht en de speeches van de socialistische politieke tenoren, mogen de fier finalisten van Red Rock er een lap op geven. Vanaf 13 uur treden achtereenvolgens YUMA (Ruiselede), Maquillage (Mechelen), Yerra Yerra (Hasselt) en West Coast Caravan (Gent) op.

JEN

Het avondprogramma van Red Rock vanaf 18 uur biedt concerten van JEN (de Brugse Jente Neels), de Gentse punkband Maria Iskariot en de Turkse rockers van ILA. Om 22.45 uur sluit De Mens dit muziekfestival af. De presentatie is in handen van David Galle.

Dit jaar noteerden de organisatoren van Red Rock een recordaantal inschrijvingen voor het concours: 360 bands via het VI.be-platform. “Onze jury beluisterde alle bands en gaf scores, waarna we een TOP30 konden opmaken. Eind februari ging de jury in conclaaf en selecteerden ze de vier finalisten”, zegt coördinator Mario Willemsens.

Beloftevol

Juryvoorzitter Noël Van Oyen stelt: “Door de vele inzendingen was het een hele klus om alle bands te beluisteren en te scoren. Maar alle juryleden – fervente muziekliefhebbers/kenners – deden dit met overgave en geduld. Na enkele gezonde discussies kwamen we unaniem tot vier beloftevolle bands. Twee van de vier bands krijgen het BRUGOTTA-label (Bruges Got Talent) opgespeld omdat minstens één muzikant uit Brugge komt.”

Via de website (www.redrockbrugge.be) kan je kennismaken met de finalisten. Voor elke finalist voorzien de initiatiefnemers een geluidsopname van hun optreden. De jury beloont de winnaar met een cheque van 500 euro (met steun van D’s Deldycke traiteurs), een podiumkans bij Cultuurcentrum Brugge, twee dagen opnametijd in Shellshock Studio en een fotoshoot bij Alex Vanhee. Cherry Picker Record Store beloont elke finalist met een waardebon van 75 euro aan vinyl.

Stemmen

Het publiek kan op 1 mei stemmen tussen 16 en 17 uur. De winnaar krijgt een tRRofee (gemaakt door leerlingen van KTA Brugge). De publieksprijs krijgt steun van de Van Acker Stichting en Cherry Picker Record Store, die er een extra waardebon van 100 euro aan vinyl bovenop doet.

Meer info: www.redrockbrugge.be